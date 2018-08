Com destaque no exterior, LuKaSh lança o clipe de ‘Olho Raio’, o terceiro single do disco ‘Venta’

Lucas Weglinski, ou LuKaSH, como ele é conhecido artisticamente, está voando alto.

Com Venta, seu segundo álbum, o artista (músico e ator) carioca coleciona bons resultados com os singles lançados até aqui. A começar por Super Lua, faixa que encerra o disco, escolhida para integrar a trilha sonora do filme que acompanha surfistas australianos em mares brasileiros chamado Noia, por exemplo.

Assista ao trailer:

NOIA – Trailer 1 um filme com: Dion Agius, Chippa Wilson e o capixaba cria da bahia Franklin Serpa. após trazer Dane reynolds – Surf, Craig Anderson, Mikey Wright, Ryan Burch e Ozzie Wright, os bárbaros da vez foram esses três caras, a mistura da austrália com o brasil. por dez dias criamos as ondas e experimentamos cada momento a gota gota. do rio de janeiro a fernando de noronha. do volvão ao bugre selvagem. bailamos no parque laje e no mar. sem tênis e sem quilhas. instabilidade emocional pode ser bom. viva a noia.“noia” faz parte de um projeto de turismo expandido da void. nessa edição, o Canal OFF colou com a gente em uma co-produção para estrear uma nova sessão de short films no app do canal.em breve o filme vai tá no ar no aplicativo do canal e também na tv, numa versão estendida.Trilha: Super Lua (Noia Noia) – Lukash Publicado por Void em Sábado, 17 de março de 2018

É só o começo.

Recentemente, o segundo single de LuKaSH, o estonteante Asa Negra, realizado em parceria com Ava Rocha, foi selecionado para integrar a Kabinet, uma plataforma norte-americana dedicada à criatividade bem interessante.

Head to wearekabinett.com or the KABINETT app to watch our first ever Brazilian release: Asa Negra – A self-directed music video by influential Brazilian artist LuKaSh (Lucas Weglinski) in collaboration with Ava Rocha. #wearekabinett #brasil @lllukashhh @avarocha Publicado por KABINETT em Sábado, 7 de julho de 2018

Outros nomes que integram Kabinet, para vocês terem uma ideia da importância da plataforma, são o The Ghost of a Saber Tooth Tiger, o projeto psicodélico-cool de Sean Lennon, e Jean Luc-Goddard, cuja obra é esmiuçada ali imagens inéditas e raras são retrabalhadas em novos vídeos.

E, com isso, chega-se ao terceiro e novíssimo single de LuKaSH, cujo clipe é lançado nesta quarta-feira, 29, com exclusividade aqui no blog.

Trata-se de Olho Raio, faixa reimaginada pelo Onze (projeto formado por Gabriela Monnerat e Rodrigo Amim) em uma animação tão penetrante quanto a canção.

Assista ao clipe de Olho Raio:

Impactante e desafiador, LuKaSH já esteve no blog, quando o nome ainda era Outra Coisa, para o lançamento do clipe de Invocação às Musas, música do trabalho anterior do artista, chamado FoGo (para ler e assistir ao vídeo, clique aqui).

Com Venta, álbum aliás lançado na integra no YouTube, com todas as artes feitas pela Ava Rocha (e pode ser ouvido/assistido no player abaixo), ele expande seu som. E sua necessidade artística passa por um sentimento de transformação. Mudança completa, aliás, para melhor.

Inquieto, ele enxerga a ferida.

Incomodado, ele canta e toca como se quisesse tirar o ouvinte da cama do conforto.

E tem razão, no fim das contas.

O lugar, agora, não é de deitar no travesseiro macio da zona de conforto. É de agir, mesmo.

