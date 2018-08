Centro da Terra anuncia os shows das segundas e terças-feiras do segundo semestre de 2018

O Centro da Terra, a partir de 2018, expandiu a programação dedicada à música naquele simpático espaço escondido no meio dos morros das Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

Sob o comando da curadoria do atento Alexandre Matias, o Centro da Terra agora oferece a dois artistas ou grupos as possibilidades de criarem uma minitemporada em dois dias da semana.

A proposta é que um músico/banda se apresente nas quatro segundas-feiras de cada mês e outro faça o mesmo, mas às terças.

(O projeto, se vocês se lembram, começou com as quatro segundas-feiras e até levou o nome de Segundamente)

A ideia (o que artisticamente visa atrair músicos e público) é a criação de noites únicas, de experiências que podem ou não ser repetidas em outra oportunidade. Ali, naquele palco, repertório de discos como Gaya, da Tiê, e Vida Ventureira, de Tatá Aeroplano e Barbara Eugênia, foram mostrados ao vivo pela primeira vez.

Espere por boas surpresas nos próximos meses, certo?

Abaixo, a lista com as atrações que subirão ao palco do Centro da Terra neste segundo semestre do ano de 2018:

Agosto:

Segundas (6, 13, 20 e 27) – Rakta

Terças (7, 14, 21 e 28) – Mawaca

Setembro:

Segundas (3, 10, 17 e 24) – Metá Metá

Terças (4, 11, 18 e 25) – Tássia Reis

Outubro:

Segunda e terça (1 e 2) – Filipe Catto

Segundas (8, 15, 22 e 29) – Universal Maurício Orchestra

Terças (9, 16, 23 e 30) – Tika e Kika

Novembro:

Segundas (5, 12, 19 e 26) – Larissa Conforto

Terças (6, 13, 20 e 27) – Gui Amabis

E, abaixo, confira as fotos belíssimas de (quase) todos os artistas que sobem no palco do Centro da Terra neste segundo semestre de 2018, clicadas por Nuno Andres:

(obervações: Rakta e Filipe Catto não chegaram a tempo para a foto; Mawaca, UMO e Metá Metá estão desfalcados)

Siga o autor do blog e conheça o ‘Tem um Gato na Minha Vitrola’, um programa de música feito nos stories do Instagram