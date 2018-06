Banda The Moondogs muda de nome para Wasadog e lança nova música: “Não deu certo nem com os Beatles…”

“Não deu certo nem com os Beatles… Imagina com a gente”, diz Johnny Franco, guitarrista e vocalista da banda The Moondogs, de São Paulo, agora oficializada como Wasadog.

A referência dos Beatles vem do fato de que o grupo, quando já era formado por John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, adotou o nome de Johnny & The Moondogs por um breve período de tempo, antes de voltar a usar a alcunha de The Quarrymen e, posteriormente, assumiram-se como The Beatles.

Com um vídeo bem-humorado, o grupo anunciou, no seu canal de YouTube, o motivo da mudança, confira:

Banda que atiçou fogo na crítica musical paulistana desde 2010, quando surgiram, e principalmente a partir de 2014, ao lançar o disco de estreia, Black & White Woman – também o último trabalho de mixagem do gigante Roy Cicala, o norte-americano que simplesmente trabalhou com gente como Jimi Hendrix e John Lennon.

“Fizemos uma consulta numerológica e descobrimos que The Moondogs não daria mais certo”, segue Franco.

Portanto, agora, o The Moondogs, grupo que também se destacou no programa Superstar, da TV Globo, é Wasadog.

“Tudo que passamos de 2014 pra cá, somou, subtraiu e resultou nesses sons que estamos tirando agora. Não tem nenhum conceito ou referência, é só o que a gente tava tocando quando chegou a hora de ir pro estúdio de novo”, avalia Franco.

Então, sim, a banda está de volta aos estúdios e lança, no blog, a primeira faixa dessa nova fase, intitulada Messin’ With Me, que pode ser ouvida no player abaixo.

A canção tem levada vagarosa, quase como uma manhã de domingo, numa ressaca daquelas após uma noitada intensa de sábado. É uma música, de versos em inglês, sobre a loucura de uma paixão que mexe com a gente, nos deixa sem chão, perdidos, propícios à bebedeira e ao arrependimento na manhã seguinte.

O Wasadog – formado por Franco, Gabriel Gariani (baixo), Victor Prado (guitarra) e Gabriel Borsatto (bateria) -, aliás, deve lançar mais um single em breve.

“Temos um belo ramalhete de expectativas, como as de quem vira uma página ou chega ao próximo episódio”, explica o vocalista. “Mas, por enquanto, o único projeto que temos é encontrar quem goste da gente. Em geral, esse é o clima da banda e desse disco.”

A partir da viciante Messin’ With Me, é possível ter altas expectativas sobre o The Moond… ops, que se dane!… Wasadog e o novo trabalho dos rapazes.

Ouça Messin’ With Me, do Wasadog: