Atenção! O festival paulistano Fora da Casinha muda de endereço na véspera

Um dia antes da quinta edição, o festival Fora da Casinha, que ocorre neste sábado, 6, mudou de endereço!

Pois é, o evento queridinho do mundo #indiebr paulistano, realizado pelo pessoal da Casa do Mancha, foi obrigado a alterar seu espaço nesta sexta-feira, 5, porque a casa Híbrida, o antigo local, foi notificado pela justiça eleitoral de que não poderia realizar mais eventos por lá por causa da proximidade de três grandes zonas eleitorais.

Com isso, Mancha Leonel saiu às pressas para descolar um novo espaço para o festival e encontrou dois, de uma só vez. Agora, o 5º Fora da Casinha será realizado na Void e no Z Carniceria.

As atrações (13, no total) se dividirão em dois palcos. A partir das 16h, começam os shows na Void, com entrada gratuita. No Z Carniceria, próximo de lá, as apresentações terão início às 18h e seguirão até a madrugada.

É bom lembrar que os ingressos vendidos para a Casa Híbrida valem para a entrada no Z Carniceria. Na Void, a entrada é gratuita.

As atrações do festival neste ano são: Mauricio Pereira, Garotas Suecas, Dingo Bells, Bruno Bruni, YMA, Goldenloki, Strobo, Betina, Laura Lavieri, Ozu, Terno Rei, Molho Negro e Juliano Gauche e DJ set de Alexandre Matias e Danilo Cabral (Trabalho Sujo), Joyce Guillarduci (Cansei do Mainstream), Rafael López Chioccarello (Hits Perdidos) e Alex Correa (Caverna).

A divisão dos palcos ficou dessa forma:

Palco Void

16h – Abertura

16h20 – Goldenloki

17h20 – Betina

18h20 – Bruno Bruni

19h20 – Terno Rei

20h20 – Molho Negro

21h20 – DJs Rafa e Joyce

Palco Z Carniceria

18h – Abertura DJs Trabalho Sujo

19h – Mauricio Pereira

20h – Juliano Gauche

21h – Laura Lavieri

22h – YMA

23h – Dingo Bells

0h – Garotas Suecas

1h – OZU

2h – Strobo

3h – Alex Correa (Caverna)

Fiquem ligados no evento do festival no Facebook para mais atualizações (acesse aqui).

Fora da Casinha no Z Carniceria e Void

Sábado, 6 de outubro, a partir das 15 horas

R$ 70 (primeiro lote) e R$ 90 na porta

Compras online aqui