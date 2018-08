Alt Niss narra amor quase platônico em ‘Sorte’, segundo single do novo EP

Alt Niss canta em primeira pessoa.

Mas em Sorte, seu segundo single do novo EP, previsto para ser lançado neste ano, a cantora fala de si, também fala para todas as mulheres.

O single, que sai nesta sexta-feira, 24, é um canto de R&B sobre a liberdade de ser quem quiser. Uma música sobre independência, sobre quebra de paradigmas e de romper com as algemas do patriarcado e de uma sociedade misógina.

Seja quem quiser. Seja livre. Essas são algumas das mensagens que estão no subtexto de Sorte.

Mas há muitos discursos em um só. O segundo single de Alt Niss para seu novo EP, – previsto para sair neste ano e o primeiro que chega pela Boogie Naipe -, é também uma música sobre um amor.

Amor daqueles platônicos, como a cantora explica. Do olhar, distante. De desejar no silêncio.

A carreira solo da cantora ganhou um movimento acelerado graças ao encontro com as outras integrantes do Rimas e Melodias, coletivo que lançou um disco e colocou, sob o holofote, as carreiras individuais de cada uma das sete integrantes (cantoras, rappers e DJ).

“Vivi mais intensamente nos últimos 2 anos do que em todos os outros”, explica a cantora, sobre o período ao lado do coletivo. “O Rimas (& Melodias) foi uma plataforma incrível para todas nós.”

Agora, Alt Niss dá passos seguros na carreira.

O segundo single, por exemplo, é conduzido por graves mais poderosos. A voz conduz, sem esforço, o ouvinte para a narrativa sobre o flerte. A narrativa, contudo, encerra antes que se saiba se o tal amor deixou de ser platônico.

Sorte já chegou às plataformas digitais. Abaixo, a versão no Spotify. Mas é possível encontrar o seu serviço de streaming preferido aqui.

A cantora prevê que lançará mais um single antes de soltar o EP. Portanto, teremos mais novidades de Alt Niss aqui no blog em breve.

Enquanto isso, é bom relembrar Não Vou Me Preocupar, o primeiro single dessa nova fase, lançado em julho deste ano.

