Ai, meu coração, Jaloo! Paraense lança ‘Céu Azul’, nova parceria com MC Tha

Jaloo, Jaloo, Jaloo…

O músico paraense vem com mais uma martelada no coração com Céu Azul, o novo single do seu próximo disco.

A parceria, desta vez, é com MC Tha, artista com a qual Jaloo partilhou os vocais em A Cidade, música do primeiro álbum do rapaz, chamado #1, lançado em 2015.

Para MC Tha, que também compôs Céu Azul, o novo single de Jaloo é uma sequência de A Cidade, mas “mais dramática e forte”, explica ela.

Com direção do Theremin (formado por Juily Manghirmalani e Luiz Guilherme Moura), o vídeo bebe da fonte oitentista de clipes – como aquelas apresentações no Fantástico, da Globo, manja?

A Cidade tem uma energia quase eufórica de uma declaração de amor que escapole da boca do apaixonado pela primeira vez. Céu Azul, por sua vez, é posterior a isso. O que resta do amor com o passar do tempo.

Assista ao vídeo de ‘Céu Azul’:

Céu Azul é o segundo single de ft, novo disco de Jaloo, a ser lançado no primeiro semestre de 2019. O título do álbum deriva do termo em inglês “feature” porque o álbum terá uma participação especial em cada uma das faixas.

O primeiro single do disco ft foi a também melancólica Say Goodbye, co-produzida por BADSISTA.

