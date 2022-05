‘Yamabuki’, uma flor japonesa na ACID de Cannes

RODRIGO FONSECA

Ao lado da Semana da Crítica e da Quinzena dos Realizadores, há uma terceira mostra paralela no Festival de Cannes que corre sem conexão com a disputa pela Palma de Ouro: a seção Acid. É uma sigla para Association du Cinema Independant pour sa Difusion. Suas atividades abrem nesta quarta e uma das atrações mais quentes foi buscada na seleção competitiva do Festival de Roterdã, na Holanda: o delicadíssimo “Yamabuki”, novo longa-metragem de Juichiro Yamasaki. Revelado em 2011, com “The Sound of Light”, o realizador de 44 anos virou uma sensação na maratona cinéfila holandesa com uma narrativa que tem o Robert Bresson de “Diário de um Pároco de Aldeia” (1951) como um farol. E promete brilhar da mesma forma na Croisette. Seu filme assume como arena a região rochosa de Maniwa, localizada no centro das montanhas Chūgoku, no oeste do Japão. É uma área de mineração, com cerca de 44 mil habitantes, de onde se ramificam diversos núcleos de personagens – um mais sofrido do que o outro. Lá vive Changsu, um ex-atleta equestre da seleção sul-coreana, que imigrou para terras nipônicas e foi forçado a desistir de seus sonhos mais cedo do que esperava. Ele se vê trabalhando em uma pedreira. Também naquele lugar vive Yamabuki, uma adolescente batizada com o nome de uma flor – que dá título ao longa. Ela anda envolvida com uma série de protestos estudantis, para o desespero de seu pai, um dedicado policial, cujos métodos por vezes extrapolam a violência. Calmamente, Juichiro nos leva a conhecer cada uma dessas pessoas. E nesta entrevista ao P de Pop, o diretor se deixa conhecer um pouco melhor.

“Venho de uma geração de cineastas que se desenvolveu filmando com baixo orçamento de modo autônomo, criando tramas autorais com referências muito particulares. Bresson, por exemplo, é um diretor que me serviu muito, talvez menor por seu rigor, e mais por sua teoria. Mas eu busco nesse filme uma reflexão sobre a ideia de núcleos familiares que, algumas vezes, engessam as pessoas numa ideia de pertencimento”, diz Yamasaki via Zoom ao Estadão. “Há um ambiente pedregoso ao meu redor. É uma zona de mineração. Mas o aspecto que mais me interessa é o fato de que, sob a beleza daquela linda flor, que é o Yamabuki, existe sempre um quê de sujeira em sua raiz”.

Nesta quinta, Cannes vai conferir “Armageddon Time”, que carrega DNA brasileiro por ter a RT Features, do produtor Rodrigo Teixeira, em seus créditos. Estrelado por Anne Hathaway, Jeremy Strong e sir Anthony Hopkins, esse drama geracional sobre como era adolescer nos anos 1980 vem sendo encarado como o trabalho de mais maduro de James Gray na direção. O cineasta tem em seu currículo cults como “Fuga Para Odessa” (1994) e “Amantes” (2008). Em 2019, quando Gray concorreu ao Leão de Ouro de Veneza com “Ad Astra”, a RT saiu de Cannes com duas láureas: o Prix Un Certain Regard, dado ao melodrama “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz, e o Prêmio da Crítica, dado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci) a “O Farol”, de Robert Eggers.