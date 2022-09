‘Yamabuki’ faz o cinema japonês florecer no BIFF

RODRIGO FONSECA

Tá rolando mostra de cinema japonês contemporâneo no Estação NET Rio, com direito a duas atrações imperdíveis: “Sob o Céu Aberto” (“Under The Open Sky”), de Miwa Nishikawa, nesta sexta, às 18h45; e a animação “Poupelle da Cidade das Chaminés”, de Yusuke Hirota, marcado para sábado, às 16h30. E, lá no DF, o Brasília International Film Festival (BIFF) abre a tela do Sesc 504 Sul, nesta quinta, às 16h, para exibir outro memorável exemplar do atual audiovisual nipônico, em sua competição oficial: “Yamabuki”. Revelado na mostra competitiva do Festival de Roterdã, na Holanda, em janeiro, quando disputou o troféu Tigre, esse painel de solidões construído por Juichiro Yamasaki vem colhendo elogios planeta adentro. Seu filme assume como arena uma região montanhosa, utilizada como área de mineração. Lá, ele monta diversos núcleos de personagens – um mais sofrido do que o outro. Lá vive Changsu, um ex-atleta equestre da seleção sul-coreana, que foi forçado a desistir de seus sonhos mais cedo do que esperava. Ele se vê trabalhando em uma pedreira. Também naquele lugar vive Yamabuki, uma adolescente batizada com o nome de uma flor. Ela anda envolvida com uma série de protestos para o desespero de seu pai, um dedicado policial. Calmamente, Juichiro nos leva a conhecer cada uma dessas pessoas. Nesta entrevista via whatsapp ao Estadão, traduzida por seu produtor, Terutarô Osanaï, ele se deixa conhecer um pouco melhor.

De que maneira a natureza solitária dos personagens de “Yamabuki” traduz o Japão atual?

Juichiro Yamaski: A fugacidade do amor e a solidão são indícios do efêmero que nos cerca, na relação com a família e com os bens. E a relação da Humanidade com essa condição solitária se dá por uma repetição de processos, o que pode ser fascinante.

Qual é a região do Japão onde o filme foi feito e o que essa área representa para sua história pessoal? Qual é a distância dessa região a Tóquio?

Juichiro Yamaski: Rodei o longa na cidade de Maniwa, que fica a 700 quilómetros de Tóquio. É a cidade dos meus avós, onde vivo há 14 anos. Antes de vir para Maniwa, estive trabalhando em Quioto, onde tentei rodar filmes, mas não consegui fazê-los. Quando vi a paisagem natural de Maniwa, senti que podia fazer filmes nesse local, pois é fácil compreender como a estrutura daquela comunidade opera.

Como você avalia a saúde financeira do cinema japonês?

Juichiro Yamaski: Operamos hoje na produção de um longa, muitas vezes, com menos orçamento do que um curta-metragem europeu. Existe pouco financiamento público para a produção, e as estações de televisão fornecem pouco financiamento pro fomento de projetos independentes. Mas filmamos bastante neste momento.

O BIFF segue até amanhã. A programação está no www.biffestival.com. Seus locais de projeção são Cine Brasília, Sesc 504 Sul, Sesc Taguatinga, Sesc Ceilândia, Sesc Gama e Complexo Cultural de Planaltina.