‘Wild Men’: de Tribeca a Cannes

RODRIGO FONSECA

Aberto a conversas e trocas com outros grandes festivais do mundo, Cannes foi buscar no menu de Tribeca de 2021 o ácido

(e nada corriqueiro) “Wild Men”, de Thomas Daneskov, que virou a atração mais bem comentada sa mostra ACID, na Croisette deste ano. Com um roteiro mucho loco, capaz de evocar “Arizona Nunca Mais”, dos irmãos Coen, este híbrido de comédia e thriller, com CEP da Dinamarca é mais um fino exemplar da onda de filmes escandinavos sobre masculinidade fraturada e lealdade escancarada, como se viu em “Druk – Mais Uma Rodada”, ganhador do Oscar de melhor filme internacional deste ano. No enredo filmado por Daneskov, Martin (Rasmus Bjerg) é um típico exemplar de cidadão de classe média que, cansado da guerra contra a rotina, muda-se para as florestas da Noruega vestido como um homem de Neandertal, buscando conexão com seus ancestrais. Mas ao esbarrar com um traficante, eles terão de unir forças, numa amizade inesperada, que salva a sanidade de ambos.

Já na seção paralela chamada Un Certain Regard (Um Certo Olhar) revelou alguns dos achados do festival desde ano. Foi o caso de “Joyland”, de Saim Sadiq, do Paquistão. É uma tapa na cara do sexismo e do patriarcado, numa mescla de “Succession” com Almodóvar, à moda paquistanesa. Na trama, uma família rica, o clã Rana, busca uma nova liderança em meio a seus parentes mais jovems. Mas o rapaz mais cotado a assumir os negócios se apaixona por uma mulher trans, o que é considerado um escândalo para seus familiares e uma libertação par ele. Também nessa seção apareceu uma produção de voz indígena: “War Pony”, de Gina Gammell e Riley Keough, dos Estados Unidos. É uma espécie de “Nomadland”, mas sem Frances McDormand, com atores não profissionais ligdo ao cotidiano da população Lakota. Esse povo lida com as crises sociais e econômicas dos EUA buscando preservar suas tradições.

Ainda no Certo Olhar de Cannes, “Corsage”, drama feminista histórico com CEP na Áustria, deu um realce na carreira da diretora Marie Kreutzer e de sua atriz, a luxemburguesa Vicky Krieps. Revelada em “Trama Fantasma” (2017), Vicky encarna a imperatriz Elisabeth da Áustria (1837-1898), apelidada de Sissi, como um espírito inquieto que encara xenofobias e ilusões afetivas em busca do desejo de afirmação. A direção de arte de Monika Buttinger estonteia.

Na Semana da Crítica, que realizou sua premiação na quarta, a América Latina sagrou-se vencedora, pois o ganhador do prêmio principal da seção foi o longa colombiano “La Jauría”, de Andrés Ramírez Pulido. Sua trama se concentra na rotina de adolescentes internos em centro de detenção de menores nas cercanias de uma floresta.