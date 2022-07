White Noise: Baumbauch abre o Festival de Veneza

Rodrigo Fonseca

Três anos depois da consagração de “História de um Casamento” (2019) no Lido, o diretor Noah Baumbach vai voltar à terra das gôndolas em competição, mas, agora, também com a tarefa de abrir o 79º Festival de Veneza. No dia 31 de agosto, o cineasta inaugura a seleção competitiva veneziana com a comédia “White Noise”, painel do cotidiano da vida nos EUA, com Greta Gerwig, Adam Driver e Don Cheadle. Sua trama vem do romance homônimo de Don DeLillo. Nesta terça serão anunciados os demais concorrentes ao felino dourado.

Respeitado na seara indie dos EUA desde que “A Lula e a Baleia” foi indicado ao Oscar, em 2006, o realizador nova-iorquino experimentou o gostinho da consagração há dez anos, com o sucesso de “Frances Ha” (2012) e voltou a brilhar com “História de um casamento”. Nele, Scarlett Johansson vai ao fundo do poço afetivo. Driver, idem. Produção Netflix, aplaudida várias vezes ao longo de sua projeção para a imprensa em Veneza, “Marriage Story” fala sobre a desagregação de um casal, beira a excelência, com direito a longos monólogos de cada um, com destaque para um de Laura Dern, no papel de uma advogada. Laura ganhou o Oscar de Melhor Coadjuvante pelo papel. A trilha sonora traz um toque de doçura e uma pitada de amargura, com a grife de Randy Newman.

“Sempre evitei trilhas românticas nos meus longas, mas, aqui, a proposta de Randy nesse registro foi precisa. Mandei o roteiro pra ele e, no dia seguinte, já recebo um telefonema com a música. Ele me ligou e tocou, ao telefone, em seu piano, os arranjos da trilha. Chorei no estúdio quando ele me mostrou a gravação”, disse Noah ao P de Pop. “Este é um filme em que você não pula de uma cena para a outra rapidamente, facilmente, nos sets”.

Segundo fofocas, Baumbach construiu o roteiro a partir de suas próprias experiências ao se separar da atriz Jennifer Jason Leigh (de “Os Oito Odiados”), com quem viveu de 2005 a 2013. Em meio ao fim do casório com Jennifer, ele fez o já citado “Frances Há” (2012), que foi produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira, e “Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe”, indicado à Palma de Ouro de 2016.