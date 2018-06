Wes Anderson lota a Caixa Cultural-RJ

Rodrigo Fonseca

Quem tiver dúvidas do quão Wes Anderson é cultuado no Brasil basta prestigiar uma das exibições da mostra Muito Além dos Tenenbaums na Caixa Cultural: está lotando geral esse espaço cultural do Centro do Rio de Janeiro. No domingo, uma legião de fãs se escangalhava de rir com O Fantástico Sr. Raposo, afoita para ver o novíssimo longa-metragem deste ás do cinema indie dos anos 1990: Ilha de Cachorros (Isle of Dogs), animação que vai abrir o Festival de Berlim.68 no dia 15 de fevereiro. A retrospectiva segue até este quinta, quando será exibido o sucesso de bilheteria O Grande Hotel Budapeste. Hoje, segunda, o local está fechado para recesso. Mas, nesta terça, rola o antológico A Vida Marinha com Steve Zissou (2004), às 16h, e Pura Adrenalina, o primeiro longa do cineasta, lançado em 1996, às 18h30.