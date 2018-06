Vitórias e discursos de ‘Zama’ agitam o Platino

Rodrigo Fonseca

Comovida pelo discurso politizado contra a violência gratuita das Américas, proferida pela atriz mexicana Adriana Barraza ao receber um troféu especial pelo conjunto de sua carreira na tela, a festa dos Prêmio Platino 2018 ainda tem muito chão pela frente, mas segue disposto a ver o Chile e seu Uma Mulher Fantástica coroado com o filé do evento, em Cancún. Sebastián Lelio, seu realizador, já comemorou vitórias nas categorias Melhor Roteiro, Montagem e Júri Popular esta noite. Mas Zama também fez bonito ao ganhar láureas de Fotografia (para o mestre luso da luz Rui Poças), Som e Direção de Arte, que coroou a cenografia da pernambucana Renata Pinheiro. Ela botou fogo na festa ao pedir que todos lhe acompanhassem no grito: “Lula livre”.

Lista de ganhadores até agora

Documentário: Muchos Hijos, un Mono y un Castillo, de Gustavo Salmerón (Espanha)

Animação: Tadeo Jones 2: O Segredo do Rei Midas, de Enrique Gato e David Alonso (Espanha)

Filme de estreia: “Verão, 1993”, de Carla Simón (Espanha)

Roteiro: Sebastián Lelio e Gonzalo Maza, por “Uma Mulher Fantástica”

Fotografia: Rui Poças, por Zama

Montagem: Soledad Salfate, por Uma Mulher Fantástica

Direção de arte: Renata Pinheiro, por Zama

Som: Guido Berenblum, por Zama

Prêmio especial de educação e valores: “Handia”, de Aitor Arregi e Jon Garaño (Espanha, País Basco)

Série: El Ministério Del Tiempo

Atriz de série: Blanca Suaréz (Las Chicas Del Cable)

Ator de série: Julio Chávez (El Maestro)

Júri popular: Uma Mulher Fantástica