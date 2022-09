Visto em San Sebastián, ‘Sentimental’ tá na Star+

Rodrigo Fonseca

Em meio à abertura da 70ª edição do Festival de San Sebastián, nesta sexta-feira, com o thriller carcerário “Modelo 77”, de Alberto Rodríguez, longas-metragens descobertos pelo evento espanhol da pandemia para cá começam a ganhar espaço em streamings, sobretudo na grade da Star +. Estão por lá dois títulos projetados no norte da Espanha em 2021: “O Bom Patrão”, com Javier Bardem, e “Concorrência Oficial”, com Penélope Cruz, Oscar Martínez e Antonio Banderas. Mas há um filme que carece de especial atenção na streaminguesfera, por sua habilidade analgésica de desafiar a amargura dos tempos atuais: “Sentimental”, de Cesc Gay. Tá lá nessa já citada plataforma digital ligada à Disney e recheada dos acervos da Fox. Seu realizador é responsável por um fenômeno transatlântico, “Truman”, que lotou salas em terras ibéricas e ficou por meses a fio em cartaz no Brasil.

Em seu longa exibido em San Sebastián, em 2020, o realizador catalão adapta um sucesso teatral de sua própria autoria: “Los Vecinos de Arriba”. A peça lotou na Europa e, em especial, nos palcos da Argentina.

“Um cinema como o meu é fruto de um boom que se deu na Espanha entre os anos 1980 e 90, mais ou menos quando Pedro Almodóvar ganhou fama de autor, quando foi despertada uma verve criativa em nossos diretores e de produtores. O franquismo havia arrefecido e entramos na busca por novas crônicas sociais, atraindo a atenção do mundo com uma estética avessa a amarras morais”, disse Cesc ao Estadão por telefone quando “Los Vecinos de Arriba” estreou no teatro, vendendo cerca de 500 mil ingressos planeta afora.

Seu muso habitual, Javier Cámara (de “Fale Com Ela”) é um dos chamarizes do filme, ao lado de Belén Cuesta, Griselda Siciliani e Alberto San Juan. Nenhum dos quatro esteve nas montagens teatrais. E eles se combinam numa história de ciúmes, provocações e acomodações dos ritos do dia a dia.

“O grande desafio das narrativas que elevam a temperatura e a pressão das emoções, dos desejos, é evitar a caricatura. O riso pode e deve brotar do incômodo e do gozo, mas não precisa ser chulo”, disse Cesc.

Na trama de “Sentimental”, Julio (Cámara) e Ana (Griselda) vivem o ocaso do desejo em seu casamento. Um jantar oferecido por eles a seus novos vizinhos, Laura (Bélen) e Salva (San Juan), detona um mar de angústias – e de situações hilárias – a partir de uma proposta inusitada. “É uma ciranda de quereres”, explica o cineasta, que lança no dia 28 de outubro a comédia “Histórias Para No Contar”, também com Javier e com Chico Darín, o filho de Ricardo.

Acerca de San Sebastián 2022…

Concorrem à Concha de Ouro, o prêmio principal do festival ibérico, 17 longas escolhidos sob a curadoria de José Luis Rebordinos: “El Suplente”, de Diego Lerman (Argentina); “Girasoles Silvestres”, de Jaime Rosales (Espanha); “Great Yarmouth – Provisional Figures”, de Marco Martins (Portugal); “A Hundred Flowers”, de Genki Kawamura (Japão); “Boemo”, de Petr Václav (República Tcheca); “A Woman”, de Wang Chao (China); “La Consagración de la Primavera”, de Fernando Franco (Espanha); “La Maternal”, de Pilar Palomero (Espanha); “Le Lycéen”, de Christophe Honoré (França); “Los Reyes Del Nundo”, de Laura Mora (Colômbia); “Pornomelancolía”, de Manuel Abramovich (Argentina); Forever”, de Frelle Petersen (Dinamarca); “Runner”, de Marian Mathias (EUA); “Suro”, de Mikel Gurrea (Espanha); “The Wonder”, de Sebastián Lelio (Inglaterra – Irlanda); “Walk Up”, de Hong Sangsoo (Coreia do Sul); e “Sparta”, de Ulrich Seidl (Áustria). Este último anda gerando controvérsias, antes de sua projeção, pelo fato de tratar de pedofilia e pela suspeita de que seu diretor não tenha revelado o conteúdo da trama aos jovens integrantes de seu elenco.

San Sebastián segue até 24 de setembro, quando os prêmios serão entregues. No encerramento será exibido “Marlowe”, suspense noir de Neil Jordan, com Liam Neeson.

p.s: Depois de uma temporada de sucesso no Imperator, o musical infantil “A Menina do Meio do Mundo – Elza Soares para Crianças” chega à Zona Sul do Rio, neste sábado, dia 17 de setembro, às 16h, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Com texto de Pedro Henrique Lopes, direção de Diego Morais, direção musical de Gabriel Quinto e Tony Lucchesi e coreografias de Viviane Santos, o novo espetáculo do premiado projeto Grandes Músicos para Pequenos reúne os maiores sucessos imortalizados na voz de Elza Soares em uma história lúdica, emocionante e divertida sobre a força da mulher negra. Na trilha sonora, estão grandes clássicos da MPB como “Meu Guri”, “A Carne”, “Se Acaso você Chegasse”, “Mas que nada” e “Lata D’Água. As sessões são aos sábados e domingos, às 16h, com ingressos pelo Sympla.

p.s.2: Projeto de programação artística e articulação entre criadores de diferentes países, o Câmbio Festival ocupou a Sede da Cia dos Atores, na Lapa, com residências e apresentações culturais em agosto e setembro. O encerramento da edição atual será neste domingo (18/09), às 20h. com a apresentação da obra audiovisual “Round Midnight — A little bit after”, de Cristina Moura. A criação será apresentada na laje da sede, numa “tela de cinema”, com a presença dos artistas, numa noite especial, entre pizzas e drinques. Com curadoria e produção de Cesar Augusto e Jonas Klabin, o projeto voltou a realizar edição presencial, depois de atividades virtuais em 2020 e 2021, em meio à pandemia. O lançamento do média-metragem tem o apoio institucional do Reino dos Países Baixos, em uma parceria que começou no ano passado.