Viggo Moretensen agora também é cineasta

Rodrigo Fonseca

Indicado ao Oscar de melhor ator por “Senhores do Crime” (2007), “Capitão Fantástico” (2016) e “Green Book” (2019), Viggo Mortensen, o Aragorn de “O Senhor dos Anéis”, vai estrear na direção, aos 61 anos, com o drama familiar “Falling”, previsto para estrear no Festival de Sundance em 31 de janeiro. A produção é dada como atração garantida no 70º Festival de Berlim, que deve anunciar nesta segunda-feira a primeira leva dos concorrentes ao Urso de Ouro. Estima-se que Viggo estará entre eles, possivelmente ao lado de “Le Sel des Larmes”, de Philippe Garrel, e de “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, de João Botalho – duas das apostas mais quentes. Em 2019, a Berlinale vao de 20 de fevereiro a 1º de março, e a presença de Mortensen em suas telonas seria um chamariz de mídia. Na trama de seu primeiro exercício como cineasta. Mortensen narra a lavação de roupa suja entre um homossexual e seu velho intolerante pai, que é forçado a viver com seu rebento, por questões econômicas. O pai é encarnado pelo genial Lance Henriksen, o xerife Frank da série “Millennium” (derivada de “Arquivo X”. Laura Linney vai estar no elenco também, ao lado de Viggo, que também atua.