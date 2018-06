Vida e obra de Brecht na TV

Rodrigo Fonseca

De carona no sucesso de O Jovem Karl Marx (2017), o Filmstiftung Nordrhein-Westfalen da Alemanha vai levar a vida do dramaturgo Bertolt Brecht (1898-1956) às telas, como projeto de telefilme, em duas partes, sob a direção de Heinrich Breloer. Há uma promessa de a produção ser exibida na íntegra no Festival de Berlim de 2019, em fevereiro. Burghart Klaußner vive o autor de Santa Joana dos Matadouros (1929) em sua idade adulta. Tom Schilling encarna o poeta e autor teatral entre 1916 e 1933, em meio à formação de seu pensamento político. A premiada atriz escandinava Trine Dyrholm (de A Comunidade) integra o elenco central.