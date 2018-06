Versão brasileira: Mônica Rossi dá novo gás a ‘Lady Bird’

Rodrigo Fonseca

Ignorado na entrega do Oscar, embora fosse o único concorrente a emplacar uma indicação ao prêmio de direção para uma mulher, o algodão doce Lady Bird, de Greta Gerwig, soa ainda mais apetitoso, em sua montagem elíptica, na versão dublada para o Brasil, que reúne um time de peso entre as estrelas nacionais da voz. Centrada nas angústias de uma jovem estudante (Saoirse Ronan) para crescer fora do cabresto de sua mãe, esta produção de US$ 10 milhões traz na adaptação para o Português um delicado desempenho de Mônica Rossi ao dublar a atriz Laurie Metcalf. Conferi o trabalho dela durante um voo. Nem sempre as dublagens feitas para companhias aéreas vão para a TV. Tomara que esta vá. Mônica já dublou Madonna várias vezes e, atualmente, encampa o gogó de Michelle Pfeiffer, Demi Moore e outras celebridades.

Seu domínio das inflexões é um presente para os tímpanos, assim como é o desempenho de Julio Chaves dublando o padre vivido por Stephen Henderson.