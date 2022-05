Vencedores do 75º Festival de Cannes

RODRIGO FONSECA

“Triangle of Sadness”, de Ruben Östlund (Suécia) foi o ganhador da Palma de Ouro de 2022, atribuída por um júri presidido pelo ator Vincent Lindon. É a segunda Palma dele, sendo que a primeira veio por “The Square”, em 2017. Ele vence agora com uma abrasiva comédia que se passa parcialmente num cruzeiro e parcialmente numa ilha, onde preconceitos políticos, sociais e raciais explodem, num inventário de imposturas. Ele julgou os 21 concorrentes ao lado de quatro atrizes de peso – Deepika Padukone, da Índia; Noomi Rapace, da Suécia; Rebecca Hall, de Inglaterra; e Jasmine Trinca, da Itália, sendo que essas duas também são diretoras – e quatro cineastas: Asghar Farhadi (Irã); Ladj Ly (Mali – França); Jeff Nichols (EUA); e Joachim Trier (Noruega).

Os vencedores de Cannes em 2022

Palma de Ouro: “Triangle of Sadness”, de Ruben Östlund (Suécia)

Grand Prix: “Stars at Noon”, de Claire Denis (França) empatada com “Close”, de Lukas Dhont (Bélgica)

Prêmio do Júri: “Le Otto Montagne”, de Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen (Bélgica – Itália), em empate com “EO”, de Jerzy Skolimowski (Polônia)

Prix du 75ème (prêmio especial de 75 anos de Cannes): “Tori et Lokita”, dos irmãos Luc e Jean-Pierre Dardenne (Bélgica)

Direção: Park Chan-Wook (“Decision to Leave”)

Interpretação Feminina: Zar Amir Ebrahimi (“Holy Spider”)

Interpretação Masculina: Song Kang Ho (“Broker”)

Roteiro: Tarik Saleh (“Boy From Heaven”)

Melhor Curta-Metragem: “The Water Murmurs”, de Jianying Chen (China), com menção honrosa para “Lori” (Nepal)

L’Oeil d’Or (a Palma do documentário): “All That Breathes”, de Shaunak Sen (Índia)

Prêmio da Crítica (votado pela Fipresci, Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica): “Leila et ses Frères” (Irã)

Prêmio do Júri Ecumênico: “Broker”

Camera d’Or (melhor filme de estreia): “War Pony”, de Gina Gammel e Riley Keough (EUA)

Queer Palm: “Joyland”, de Saim Sadiq (Paquistão)