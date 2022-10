Vai ter cinema angolano no Festival do Rio

RODRIGO FONSECA

Tá no ar a programação do Festival do Rio 2022 e um dos títulos mais urgentes vem de terras africanas, de Angola: “Nossa Senhora da Loja do Chinês”, de Ery Claver. Já na sexta tem uma sessão desta joia, exibida pela primeira vez no 75º Festival de Locarno, agendada pra 16h15, no Estação NET Rio. Sem se render ao exotismo, o longa-metragem marca o desabrochar do que pode vir a ser uma das carreiras mais criativa do cinema contemporâneo, visto o vigor da direção de Claver. É uma potente entrada da produção angolana na cena dos grandes festivais, construída como crônica de costumes, a partir de uma montagem nervosa. A chegada de uma estátua da Mãe de Jesus a um 1,99 de Luanda deflagra uma mudança em uma série de pessoas acossadas pelo desamparo. Animado pela visão da Padroeira, um rapazinho vai fazer uma vingança, uma mãe vai buscar fazer as pazes com seu luto e um culto nada sagrado há de surgir. É o roteiro mais inventivo de Locarno e pode fascinar o público carioca.

“Tenho a sensação de que, em 15 anos, fizemos uns três longas, com uma carreira comercial sólida, vindos de Angola. E, historicamente, temos uma cultura mais aberta ao documentário. Venho da TV e resolvi dirigir um longa de ficção que parecesse um conto de fadas malfadado”, disse Claver ao Estadão em Locarno. “A figura de uma Virgem Maria decorativa, que nos leva a pensar em nosso estado cultural, pré e pós-colonial”.

Claver vai estar no Rio para o evento, assim como sua estrela, Cláudia Pucuta. Outra atriz que virá ao evento é Anabelle Lengronne (de “Mãe e Filho”). O diretor Pablo Giorgelli também vem ao evento lançar seu novo longa, “La Encomienda”. Outros diretores que estarão pelo Rio são Alejandro Torres (“A Transição”), Daniel Zarvos (“Miucha: A voz da bossa-nova”), Monica Dugo (“Como uma tartaruga”) e Robert Guédiguian (“Mali Twist”).

Outra boa pedida do festival: no sábado, às 19h30, vai rolar “Pérola”, de Murilo Benício, baseado na peça de Mauro Rasi, no Odeon.