‘Un Petit Frère’ pode virar o jogo em Cannes

RODRIGO FONSECA

Último dos concorrentes da seleção competitiva oficial do 75º Festival de Cannes a ser exibido no evento, “Un Petit Frère” pode, sim, render a Palma de Ouro de 2022 à sua diretora, Léonor Serraille, uma francesa de 36 anos conhecida na casa por “Jovem Mulher” (ganhador do Troféu Caméra d’Or de 2017). É um painel de 20 anos na vida de uma célula de imigrantes da Costa do Marfim nos subúrbios de Paris, acompanhando os atalhos que a mãe de família Rosa (vivida por uma inspiradíssima Annabelle Lengronne) trava em busca da felicidade, com dois filhos de temperamentos distintos. Há nele uma rodagem que lembra “O Azul É A Cor Mais Quente” (aa Palma de 2013), nevrálgica, cinemática, colada ao corpo de seus personagens centrais, vestida de inclusão, avessa à xenofobia e ao racismo. A fotografia visceral é de Hélène Louvart, que clicou “A Vida Invisível” (Prix Un Certain Regard de 2019) pra Karim Aïnouz. Sua potência é GG. Mas sua transcendência é nível M, como 99% dos concorrentes de um ano que não viu nada como “Pulp Fiction” (1994), “Rosetta” (1999), “Dançando no Escuro” (2000), “Tio Boonmee” (2010), “Parasita” (2019) ou “Titane” (2021) – para citar achados memoráveis da Croisette. Dos 21 concorrentes, só um é monumental, em sua acuidade para traduz a incomunicabilidade dos tempos atuais: “Crimes of the Future”, do canadense David Cronenberg. Mas não é um filme para todos os gostos e para todos os estômagos.

Também não há unanimidade em torno de “EO”, a mais criativa das narrativas da disputa, calcada na experiência de seu diretor, Jerzy Skolimowski, da Polônia, com as artes plásticas. Nele, um burrico luta pela sobrevivência num misto de alegoria e de nerreoalismo calcado na batalha contra os maus-tratos aos animais.

Há dois outros filmes de maturidade plena em concurso: “Armageddon Time”, de James Gray, e “Stars at Noon”, de Claire Denis. O filme americano, produzido por Rodrigo Teixeira, pode e deve levar o Grande Prêmio do Júri, ou a láurea de direção. Já a cineasta francesa pode levar o Prix du Jury. Surpresas? Há duas: “Nostalgia”, de Mario Martone, que nasce melodrama e cresce thriller de máfia, espetacularmente bem atuado por Pierfrancesco Favina; e “Showing Up”, uma comédia muito divertida e simpática de uma cineasta sem frescor popular algum, a americana Kelly Reichardt, que radiografa a vida de uma artista plástica antes de iniciar uma exposição. E há um roteiro finíssimo em “Broker”, de Hirokazu Kore-eda, debruçando-se sobre o mercado ilegal de adoção de bebês abandonados na Coreia do Sul. “Holy Spider”, de Ali Abassi, também se impõe pela força de sua escrita, ao abordar um psicopata que assassina garotas de programa no Irã.

No quesito Melhor Interpretação, o júri presidido pelo astro francês Vincent Lindon vai ter um trabalho árduo de escolha. Há Marion Cotillard em “Frère et Soeur”; há Annabelle Lengronne em “Un Petit Frère”; e há Margaret Qualley em “Stars at Noon”. Entre as interpretações dos atores, há Favina (nas raias do esplendor) e o também italiano Luca Marinelli em “Le Otto Montagne”. E seria bonito se o júri desse um mimo ao titã Anthony Hopkins por “Armageddon Time”, o concorrente com mais cara de Oscar entre todos.

Nas mostras paralelas, o ano vai ficar lembrado pela atuação de Vicky Krieps em “Corsage”, da Áustria (Un Certain Regard); pela fotografia de Rui Poças em “Alma Viva”, de Portugal (Semana da Crítica); e a direção de Manuela Martelli em “1976”, do Chile (Quinzena de Realizadores). O palmarês sai neste sábado.

p.s.: Tratado antitransfobia, “Joyland”, o primeiro filme do Paquistão a concorrer em Cannes, saiu do Palais des Festivals com o Prix du Jury da Mostra Un Certain Regard e com a Queer Palm, o troféu LGBTQIA+ do evento. É uma tapa na cara do sexismo e do patriarcado, numa mescla de “Succession” com Almodóvar, à moda paquistanesa. Na trama, uma família rica, o clã Rana, busca uma nova liderança em meio a seus parentes mais jovems. Mas o rapaz mais cotado a assumir os negócios se apaixona por uma mulher trans, o que é considerado um escândalo para seus familiares e uma libertação para ele.