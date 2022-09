‘Un Couple’ dá a Wiseman o aplauso do Lido

Rodrigo Fonseca

Depois de ver Cate Blanchett e Alejandro G. Iñarritu brilharem, o 79º Festival de Veneza caiu nas manhas poéticas de um dos mais respeitados documentaristas do mundo, o americano Frederick Wiseman, pelas veredas da ficção. “Un Couple”, seu novo longa-metragem, em luta pelo Leão de Ouro, é uma narrativa de 63 minutos, concebida em duo por ele e a atriz Nathalie Boutefeu, a partir das vivências de Tolstói e sua mulher. Escritos relacionados ao passado do escritor dão ao filme um tom de monólogo, tal como Wiseman fez em “A Última Carta” (2002).

Aos 92 anos, Wiseman arrebatou o planisfério cinéfilo recentemente com um documentário sobre as entranhas do Poder na América, de quatro horas e 32 minutos de duração: “City Hall” (2020). Nos EUA, país que gerou gênios da não ficção como Michael Moore (“Tiros em Columbine”) e Peter Davis (“Corações e Mentes”), o nonagenário realizador que hoje brilha no Lido, é um estandarte da técnica de observação, termo que ele repudia, ao preferir “vivência” para descrever sua investigação atenta no audiovisual, com uma trajetória iniciada em 1967, com “Titicut Follies”, sobre um centro de detenção em Massachusetts. Ali começou sua obra.

“Qualquer noção de invisibilidade, até aquela que venha a ser institucionalizada por um governo, é desmontada quando a câmera se detém sobre um indivíduo, deixando sua subjetividade ganhar contornos poéticos e expressar, mesmo na repetição de um gesto cotidiano, um traço pessoal, uma afirmação de identidade”, disse Wiseman ao P de Pop, em Veneza, quando seu “City Hall” começava a sair do papel.

À época, o diretor esteve no Lido para exibir à terra das gôndolas seu doído “Monrovia, Indiana”, de 2018, sobre a vida nos canteiros mais profundos dos EUA, de onde veio a popularidade do hoje presidente Donald Trump. Aquele era um dos muitos filmes de Wiseman sobre instituições ou sobre territórios. “Queria entender como funciona a rotina operacional das metrópoles”, disse o diretor, que trabalha sempre com equipes pequenas em sua produtora, Zipporah, batizada com o nome de sua mulher. “Meus filmes são pesquisas”.