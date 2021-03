Um Gostoso festival

RODRIGO FONSECA

Fazendo jus ao adjetivo que carrega como nome, a Mostra de Cinema de Gostoso preservará todo o encanto que lhe foi peculiar, por anos a fio, em edições presenciais, em sua mudança para a web, realizando online sua 7ª edição, a partir desta quarta-feira. Tradicionalmente realizado a céu aberto, na paradisíaca Praia do Maceió, em São Miguel do Gostoso (RN), o evento vai pra web este ano, de 10 a 14 de março, em formato digital, respeitando todas as exigências impostas pela Covid-19. Serão exibidos 34 filmes, que poderão ser acessados através do site www.mostradecinemadegostoso.com.br e estarão hospedados na plataforma de streaming Innsaei.TV https://innsaei.tv/. Toda a programação ficará disponível durante os cinco dias dessa maratona cinéfila, que tem direção geral e curadoria de Eugenio Puppo e Matheus Sundfeld. O eixo temático proposto para esta edição será a memória, com filmes que mostram a lembrança como território de afirmação subjetiva e política.

Confira a seguir as atrações da mostra nacional:

LONGAS-METRAGENS

“Açucena” – Dir.: Isaac Donato; BA; 2021

“Antena da Raça” – Dir.: Paloma Rocha e Luis Abramo; SP; 2020

“Até o Fim” – Dir.: Glenda Nicácio e Ary Rosa; BA; 2020

“Cavalo” – Dir. Rafhael Barbosa e Werner Salles; AL; 2020

“Cidade Correria” – Dir.: Juliana Vicente; RJ; 2020

“Nũhũ yãg mũ yõg hãm: essa terra é nossa!” – Dir.: Isael Maxakali, Sueli Maxakali, Carolina Canguçu e Roberto Romero; MG; 2020

CURTAS-METRAGENS

“4 Bilhões de Infinitos” – Dir.: Marco Antônio Pereira; MG; 2020

“A Morte Branca do Feiticeiro Negro” – Dir.: Rodrigo Ribeiro; SC; 2020

“Casa com Parede” – Dir.: Dênia Cruz; RN; 2020

“De Vez em Quando Eu Ardo” – Dir.: Carlos Segundo; MG; 2020

“Lora” – Dir.: Mari Moraga; SP; 2020

“Mestre Marciano” – Dir.: Igor Ribeiro e Rubens dos Anjos; RN; 2021

“Ser Feliz no Vão” – Dir.: Lucas Rossi; RJ; 2020

“Trindade” – Dir.: Rodrigo Meireles; MG; 2020

“Urubá” – Dir.: Rodrigo Sena; RN; 2020

“Vai Melhorar” – Dir.: Pedro Fiuza; RN; 2020

p.s.: A performer e pesquisadora Ciane Fernandes encerra o ciclo virtual de palestras gratuitas “Lab Corpo Palavra” nesta quinta-feira, dia 11/03. Autora de várias publicações, palestras performativas e imersões no Brasil e no exterior, a artista se dedica hoje à pesquisa do diálogo entre estética e terapia. Haverá também, nos dias 10 e 13 de março, debates com profissionais que participaram com vivências dentro do percurso do Laboratório Corpo Palavra, ministrado por Aline Bernardi. Na quarta-feira, às 19h, participam Soraya Jorge, Lidia e Ruth Torralba. No sábado, às 10h, será a vez de Ana Paula Bouzas e Pedro Sá Moraes. Os encontros são realizados no canal do Youtube do Celeiro Moebius (https://bit.ly/3q9zULp).