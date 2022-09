Um filme ‘Predestinado’ ao sucesso

RODRIGO FONSECA

Em seu primeiro fim de semana, “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz” somou cerca de 90 mil pagantes, comprovando seu poder de comunicação com plateias e o êxito que o diretor Gustavo Fernandez teve em sua abordagem histórica para um dos maiores fenômenos espíritas da América Latina. No longa-metragem, o médium Chico Xavier (João Signorelli) cruza os caminhos de José Arigó (1921-1971), interpretado por Danton Mello. Por meio do espírito de Dr. Fritz, médico alemão falecido durante a Primeira Guerra Mundial, Arigó (Danton Mello) se tornou uma esperança de cura para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele foi alvo de críticas por parte dos mais céticos, mas, com o apoio de sua mulher (Juliana Paes), conseguiu salvar numerosas vidas por meio da cirurgia espiritual. Empenhado em ajudar sem receber nada em troca, Arigó ganhou contornos heroicos.

Para desenvolver a trama do longa, a roteirista Jacqueline Vargas realizou entrevistas com familiares do médium e pesquisou extensamente em fontes diretas e muitos livros, sendo um dos principais “Arigó e o Espírito do Dr. Fritz”, escrito pelo jornalista e escritor inglês John G. Fuller. Na entrevista a seguir, Fernandez fala ao Estadão sobre o processo de criação do filme.

“Predestinado” dá ao cinema brasileiro um herói popular, um pouco como o filme “2 Filhos de Francisco” fazia com a figura paterna que lhe dá título. Você nos dá um herói falível, mas, humano. O quanto desse heroísmo tão aparente foi buscado na direção… e já no roteiro? O que há de desafiador em falar de um herói que se liga à fé, assombrado pela intolerância religiosa que nos ronda?

Gustavo Fernandez: É um personagem que já vem com o peso do heroísmo. Para as milhões de pessoas que ele atendeu e curou, ele é efetivamente um herói. Talvez não seja para quem não acredita ou não compartilha da fé das pessoas que foram ser atendidas. Ele é lembrado por isso, mesmo sendo uma figura menos conhecida hoje, do que a celebridade que foi ao longo dos 20 anos em que atendeu. Ele foi conhecido por essa aura de heroísmo. Desde o princípio, o que me atraiu no filme, era o fato de o roteiro buscar mostrar o outro lado disso. O filme busca investigar mais fundo que personagem é esse, o que tinha por trás desse mito de um homem capaz de curar as mais diversas doenças, usando instrumentos rudimentares, com pouca preocupação com a limpeza e higienização do espaço e, mesmo assim, realizar milhares de intervenções cirúrgicas e curar as pessoas. Ele é um herói, mas humano e falível. A tentativa desde sempre era descobrir quais conflitos esse herói tinha. Um herói clássico, para cumprir sua tarefa, precisa abrir mão de coisas. Arigó é um exemplo clássico disso. Ao assumir sua missão, ela passa a ser a verdadeira profissão dele e o que toma todo tempo e a vida inteira dele. Isso o faz abrir mão do relacionamento com a família, dos seus próprios desejos e dos projetos pessoais. Com o volume das pessoas que chegavam à Congonhas para serem atendidas, ele não poderia parar. Junto com esse dom veio um grande peso. Ele tem esse dom de curar as pessoas, mas foi incapaz de curar o próprio filho que convive com as dores até hoje. O filme parte da premissa de investigar quem é o ser humano que carrega esse dom.

Como se deu a recriação visual da Minas dos anos 1960 e 70 que serve de palco à narrativa e que referências da História das Gerais foram usadas pela arte?

Gustavo Fernandez: A gente precisava encontrar uma Congonhas daquele período, entre os anos 1950 e 1970, que foi quando o Arigó atendeu. A própria cidade de Congonhas está com seu entorno muito descaracterizado. A gente teve que andar muito por Minas para encontrar situações que nos interessavam. Normalmente tem uma Minas histórica que é bastante filmada e retratada: são as cidades mais barrocas. Mas a gente queria algo mais original ainda do século XX. Encontramos isso principalmente na região da Zona da Mata. As filmagens se concentraram em duas cidades principais. Uma delas foi Cataguazes, que ainda guarda coisas da época. Aquela cidade foi palco de movimentos modernistas de arquitetura e serviu para locação tanto para Congonhas quanto para a Belo Horizonte da época. A outra cidade principal das filmagens foi Rio Novo. Digamos que ela foi a nossa cidade cenográfica, onde fizemos exteriores da cidade de Congonhas, o exterior da casa do Arigó, o centro espírita onde ele passou atender. É uma cidade ainda bem preservada esse tipo de arquitetura. Gravamos em Congonhas também, principalmente no Santuário do Bom Jesus do Matosinho, onde tem os profetas do Aleijadinho.

Qual é o peso de gravitar pelo simbolismo humanitário de Chico Xavier?

Gustavo Fernandez: Chico Xavier é o primeiro nome que vem na cabeça quando se fala em espiritismo no Brasil. Qualquer filme que aborde o tema, mesmo que lateralmente, como é o caso do “Predestinado”, é natural que se dialogue em algum momento com ele. No caso do Arigó, ele é um personagem muito importante. O Arigó não era espírita, era católico, de família católica, e a esposa também. Católica fervorosa. Ele nunca teve essa formação teórica do espiritismo e não deixou uma obra escrita. Por isso, o nome dele vem sendo apagado depois que ele morre. Comparado à fama que teve na época, Arigó foi bastante esquecido. Ele é visto com reservas dentro dos meios espíritas, por não ser um espírita e por ter sido o primeiro a fazer e divulgar a cirurgia espiritual. Foi com o encontro dele com o Chico Xavier que ele foi aceito de maneira mais ampla dentro dos ciclos espíritas. Chico foi muito importante também para a divulgação do trabalho de Arigó e para a criação do mito que virou o na época. O Chico Xavier é uma figura fundamental dentro da doutrina espírita brasileira.