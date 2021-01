‘Um Crime Em Comum’ num filme singular

Rodrigo Fonseca

Atolada em demandas de orientandas/os e preocupada com o resultado de um processo de seleção capaz de elevar seu posto acadêmico, a professora de sociologia Cecilia – interpretada com um ferramental cênico espantoso por Elisa Carricajo no filme argentino “Um Crime Em Comum” – costuma ferver o nhoque além do ponto e deixar queimar os bifes à milanesa, sua comida favorita. Dela e de seu filho, que ainda é criança e adora carrinhos de ferro. Em sala de aula, Cecilia cita o porta-voz do marxismo estrutural, Louis Althusser (1918-1990), logo nos primeiros minutos do novo longa-metragem de Francisco Márquez. Em 2016, esse realizador foi badalado em Cannes por “La Larga Noche de Francisco Sanctis” (2016), dirigido em duo com Andrea Testa. Lançado na quinta-feira no Brasil, em cartaz no circuito Espaço Itaú, este sufocante thriller social psicológico evoca o pensamento althusseriano para levantar, com sutileza, as discussões desse filósofo sobre AITs, os Aparelhos Ideológicos de Estado. O AIT que interessa a Márquez, nesta produção exibida na Berlinale 2020, na mostra Panorama, é a segurança pública, especificamente a manutenção da ordem (ou quase) pelo braço armado da Lei: a Polícia. Estruturado nas raias do cinema de gênero, precisamente o de suspense, mas sem escancarar as regras do filão, tangenciando sua cartilha a partir da paranoia, “Un Crimen Común” (título original) parte da rotina de Cecilia pra estudar a microfísica da dinâmica policial. E um estudo que parte não da operacionalização da Justiça em si, mas das sequelas das desmesuras cometidas por agentes de farda. Em uma noite chuvosa, o filho da empregada doméstica de Cecilia bate à sua porta, insistentemente, mas a socióloga fica com medo de deixá-lo entrar. No dia seguinte, o jovem é encontrado morto em um rio. A vizinhança de Kevin, de uma classe pobre, suspeita que a PM tenha perseguido o adolescente, pois essa é uma prática corrente na região. Assombrada pela hipótese de que o rapaz tenha batido em sua casa à cata de ajuda, Cecília embarca em um surto paranoico, que espatifa sua rotina, às vésperas do aniversário de seu rebento. Um aniversário a ser comemorado em um parque de diversões, onde ocorre uma sequência climática de um nível de adrenalina fervente.

Cecilia suspeita estar a ver e a ouvir coisas, quiçá a ouvir o próprio Kevin. É uma suspeita que se faz sinestésica, pra ela e pro espectador, graças a uma requintada engenharia sonora. O que existe de fantasmagórico na narrativa autoral de Márquez (“La Larga Noche…” tinha timbre similar) é eivado por uma inquietude inerente às bases das Ciências Sociais. A perda gradual de lucidez de Cecilia – capaz de gerar analogias com o cultuado “Possessão”, de 1981, de Andrzej Zulawski, pelo desempenho arrebatador de Elisa Carricajo – não tem a ver com demônios ou metafísicas e, sim, com medo. O medo faz de Kevin um fantasma de culpa, que expõe todas as desigualdades que abrem as veias da América Latina, no jogo de aparências entre ricos e pobres, traduzido aqui na dinâmica entre patrões e funcionários. O confronto essencial do roteiro de Márquez e Tomás Downey não é com de Cecilia com a polícia e, sim, de Cecilia com ela própria, acerca de uma passividade e de uma negligência silentes que ela não sabia ter. O filme vai se construindo, cena a cena, tensão a tensão, como observação crítica do desemparo político e como uma análise (meticulosa) de personagem, amparado na fotografia imersiva de Federico Lastra, que se detém, atenta, ao olhar sem bússola de Cecilia. Um olhar que traduz as miopias de seu país e de todo o continente. É um filme impecável para abrir as estreias latinas de 2021.

