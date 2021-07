‘Um Animal Amarelo’ nas boas da Première Brasil

Rodrigo Fonseca

Quase um ano depois de sua passagem pelo Festival de Gramado, de onde saiu com cinco prêmios, “Um Animal Amarelo”, um dos filmes brasileiros de melhor acolhida em Portugal, nos últimos anos, tem agora um novo porto onde atracar em terras (e telas) nacionais: a Première Brasil. Custou, mas saiu a parte mais verde e amarela do Festival do Rio 2021, que encerra neste sábado sua primeira fase, 100% estrangeira, realizada inteiramente online, via Telecine, com a projeção de “Noite de Reis” (“La Nuit Des Rois”), de Philippe Lacôte, egressos da Costa do Marfim. Em agosto, dos dias 5 a 15, a PB vai em fim ser realizada – com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro – trazendo uma seleção de 45 filmes entre os inscritos no ano passado. Em setembro próximo, o Festival realiza ações especiais em algumas Lonas e Arenas Culturais da cidade. E, em novembro, acontece a edição completa em versão híbrida, com o formato que o público ama. As exibições que acontecem a partir da semana que vem se dividem entre o Estação Net Botafogo e a plataforma Innsaei.tv, com a versão virtual dos filmes. A seleção traz 20 longas – 12 de ficção e 8 documentários – e 25 curtas. Cada longa terá uma sessão presencial e ficará disponível na plataforma a partir do dia seguinte; e os curtas estarão reunidos em programas, também com sessões únicas e a oferta online já no mesmo dia. O acesso é gratuito, no cinema – com lugares limitados – e na plataforma.

Fazem parte da Première:

Longas de ficção:

A Morte Habita à Noite, de Eduardo Moroto – 94 minutos

Animal amarelo, de Felipe Bragança – 115 minutos

Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria – 93 minutos

Curral, de Marcelo Brennand – 86 minutos

Desterro, de Maria Clara Escobar – 123 minutos

Doutor Gama, de Jefferson De – 80 minutos

King Kong En Asunción, de Camilo Cavalcante – 90 minutos

Longe do Paraíso, de Orlando Senna – 106 minutos

Meu nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza – 99 minutos

O Silêncio da Chuva, de Daniel Filho – 96 minutos

Pajeú, de Pedro Diógenes – 74 minutos

Valentina, de Cássio Pereira dos Santos – 95 minutos

Longas Documentais:

#eagoraoque, de Jean-Claude Bernardet e Rubens Rewald – 71 minutos

Chico Rei Entre Nós, de Joyce Prado – 94 minutos

Depois da Primavera, de Isabel Joffily e Pedro Rossi – 86 minutos

Limiar, de Coraci Ruiz – 75 minutos

Luz Acesa, de Guilherme Coelho – 69 minutos

Para onde voam as feiticeiras, de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral – 90 minutos

Quadro negro, de Bruno F. Duarte e Silvana Bahia – 62 minutos

Vil má, de Gustavo Vinagre – 90 minutos

Curta-metragem:

4 Bilhões de Infinitos, de Marco Antônio Pereira – 14 minutos

A Morte Branca do Feiticeiro Negro, de Rodrigo Ribeiro – 10 minutos

Amanhã, de Aline Flores e Alexandre Cristófaro – 18 minutos

Atordoado, Eu Permaneço Atento, de Henrique Amud e Lucas H. Rossi dos Santos – 15 minutos

Blackout, de Rossandra Leone – 19 minutos

Célio’s Circle, de Diego Lisboa – 10 minutos

Ela que mora no andar de cima, de Amarildo Martins – 14 minutos

Enraizadas, de Gabriele Roza e Juliana Nascimento – 14 minutos

Fotos Privadas, de Marcelo Grabowsky – 12 minutos

Gilson, de Vitória Di Bonesso – 5 minutos

Lacrimosa, de Matheus Heinz – 11 minutos

Mãtãnãg, A Encantada, de Shawara Maxakali e Charles Bicalho – 14 minutos

O Barco e O Rio, de Bernado Ale Abinader – 17 minutos

O Ciclope, de Gulherme Cenzi e Pedro Achilles – 9 minutos

O Prazer de Matar Insetos, de Leonardo Martinelli – 10 minutos

Portugal Pequeno, de Victor Quintanilha – 19 minutos

Rafameia, de Mariah Teixeira e Nanda Félix – 24 minutos

Rasga Mortalha, de Thiago Martins de Melo – 14 minutos

República, de Grace Passô – 15 minutos

Rosário, de Igor Travassos e Juliana Soares – 18 minutos

Terra Dormente, de Antônio Farias – 21 minutos

Um Filme de Quarentena, de Miguel Chaves e Jessica Linhares – 11 minutos

Vitória, de Ricardo Alves Jr – 14 minutos

Você Tem Olhos Tristes, de Diogo Leite – 19 minutos

Yaõkwa – Imagem e memória, de Vincent Carelli e Rita Carelli – 21 minutos

Muitos desses longas e curtas tiveram carreira internacional, como foi o caso de “UM Animal Amarelo”, que estreou em Portugal mas segue, comercialmente, inédito no Brasil, apesar de ter sido festejado em Roterdã e em Biarritz. Mordaz crítica ao nosso jugo colonial, a produção dirigida por Felipe Bragança – que hoje trabalha numa nova versão de “Macunaíma” – não tem medo da sensualidade, nem da fantasia, imune a cabrestos sociológicos que diluíram nossa potência fabular. É o filme de maior requinte plástico do diretor de “Não Devore Meu Coração” (2017), fiel à sua estética pautada por andanças. Poucas vozes no cinema nacional hoje têm uma elegância na escrita como a dele, expressa em falas como “Das doenças todas, a que mais corrói os ossos é a memória”.

Conhecida por filmes como “As Boas Maneiras” (2017), Isabél Zuaa encarna o ódio despertado pelo colonialismo europeu numa trama que se estende do Centro do RJ a Moçambique, passando por Lisboa, sempre mediada por uma fotografia sinestésica de Glauco Firpo. Desde sua consagração, em 2009, com “A Fuga da Mulher Gorila”, codirigido por Marina Meliande, Bragança vem construindo filmes imbuídos de componentes mágicos ou fantásticos. Em “Um Animal Amarelo”, o cineasta Fernando (Higor Campagnaro) vive, desde criança, na companhia de um “encosto” com uma máscara africana, que simboliza a brutalidade dos colonizadores lusos da qual ele é um herdeiro. Tem ainda um item mágico: um osso fêmur que lhe protege e lhe permite ter clarividência. Mas sua rotina será arrastada por uma estrada de realismo seco quando ele parte para uma jornada em terras moçambicanas sonhando em dirigir um filme sobre os traumas das colônias de Portugal. É nessa jornada que Catarina (Isabél) entra em seu caminho, levando-a um negócio perigoso de venda de pedras preciosas.

Nessa rota ele tromba com Susana (Catarina Wallenstein, em dionisíaca composição), a filha de um negociante lisboeta de palavras duras como os rubis que adornam sua pele. Ela evoca “ventos transatlânticos” para fazer troça de Fernando quando este revela para ela a maior fraqueza que um homem pode ter: um passado de fraldas sujas. Nessa reflexão, Bragança faz um estudo dos males que nosso passado de exploração deixou.

Dessa bela seleção, vale destacar “Chico Rei Entre Nós”, de Joyce Prado. Retratada em nosso cinema num cult de 1985 de Walter Lima Jr. que passava até na “Sessão da Tarde” na década de 1980, a história de Galanga – monarca guerreiro do Congo capturado por portugueses e escravizado em Vila Rica – retorna agora como narrativa documental de inclusão e resiliência.

p.s.: Com dramaturgia e direção de Cecilia Ripoll, o espetáculo “PANÇA” constrói uma fábula para tratar da reprodutibilidade da notícia e das falhas da comunicação humana. Quais os efeitos que o poder de circular ideias pelo mundo gera na sociedade? O espetáculo fará duas novas temporadas: presencial, no Teatro Glaucio Gil (de 30 de julho a 2 de agosto) e online, no canal do Youtube do espetáculo (5 a 9 de agosto). Com estrutura cômica e farsesca, a peça acompanha a história de um talentoso e endividado escritor que, de seu pequeno vilarejo, escuta falar sobre a mais nova invenção da capital: a famosa máquina de imprensa. Com desejo de ampliar a venda de seu mais recente romance, o autor se endivida ainda mais para conseguir comprar a copiadora mecânica. Cheia de peripécias e reviravoltas, a trama faz referência ao surgimento histórico da máquina de tipos móveis, divisor de águas na história da humanidade que permitiu a produção em série dos livros, até então copiados um a um a mão. No elenco, estão André Marcos (Escritor), Clarisse Zarvos (Josefina), Diogo Nunes (Rei), Julia Pastore (Padeiro, Sputnik e Fisco) e Ademir de Souza (Máquina – voz).