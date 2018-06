TV Brasil revê a obra do tigre Shakhnazarov

Rodrigo Fonseca

Derivado da prosa de Tolstói, mas autônomo em relação a ela, o caudaloso Anna Karenina: a História de Vronsky abriu um diálogo entre os cinéfilos brasileiros e a obra do cineasta russo Karen Georgievich Shakhnazarov, que, a partir desta segunda-feira, ganha uma retrospectiva de seus filmes na TV Brasil. Apresentado para o mundo, fora das fronteiras eslavas, na disputa pela Palma de Ouro de 1991 com Assassinato do Tzar, com Malcolm McDowell, o diretor é um mestre das cartilhas de gênero (o mistério, sobretudo) no cinema da Rússia, apoiado num olhar niilista sobre as convenções sociais. Começou a filmar em 1975, sob o jugo soviético, mas só ganhou status de autor e emplacou sucessos de bilheteria quando a URSS ruiu. Talvez por isso, histórias sobre afetos e sonhos em ruínas sejam a tônica de seu repertório nas telas. Em uma passagem recente pela América do Sul, Shakhnazarov gravou comentários para o canal educativo sobre cada um de seus longas-metragens obras. A exibição começa com o longa Tigre Branco (2012), no dia 18/6; e traz ainda Cidade dos Ventos (2007), em 19/6; Sonhos (1993), em 20/6; A Filha Americana (1990), em 21/6; e Noite de Inverno em Gagra (1985), em 25/6.