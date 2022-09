Troféu Donostia pra Cronenberg

RODRIGO FONSECA

Preparado para fechar a noite com a entrega do Prêmio Fipresci de Melhor Filme do Ano votado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica, o 70. Festival de San Sebastián vai receber o canadense David Cronenberg, neste fim de semana, a fim de entregar a ele uma láurea honorária pelo conjunto de sua obra. Vai ainda exibir seu magistral “Crimes of the Future”, que está na grade da MUBI.

Embalado numa serena trilha sonora de Howard Shore similar a um mantra, “Crimes of the Future” foi exibido em Cannes e faz jus à toda a expectativa: é sublime! É um espetáculo autoral. É um filme perfeito em sua dramaturgia intimista e de uma riqueza inestimável em seu reflexo das angústias que movem o.mundo em 2022. Estão em seu filosófico roteiro, filmado em Atenas, o abandono gradual do toque e do contato físico; a radical espetacularização das opiniões; identidades performáticas; doenças sistémicas; e um conceito brilhante: “o design do tumor”, que sugere o crescimento desenfreado de ideias comatosas. E some a tudo isso um Viggo Mortensen em estado de graça. Coroando tudo, há o fato de Cronenberg estampar sua marca venérea, intestinal, a cada plano, sem abrir mão dos códigos de um gênero, a sci-fi.

Em “Crimes do Futuro”, à medida que a espécie humana se adapta a um ambiente sintético, o corpo passa por novas mutações. Essa é a realidade de Saul Tenser (papel de Viggo), artista performático célebre, apaixonado por sua parceira, Com seu parceiro Caprice (Léa Seydoux, igualmente potente). Ele faz mostras públicas de suas cirurgias de órgãos, em performances de vanguarda. Mas algo nessa rotina vai mudar quando Timlin (Kristen Stewart), uma investigadora do Registro Nacional de Órgãos, passa a seguir obsessivamente seus movimentos, esbanjando desejo por Saul e seus métodos de autoanálise. Há ainda uma espécie de investigador, encarnado pelo multiartista Welket Bungué, que carrega o filme com uma carga de mistério. Vale especial aplauso a produção dos figurinos, a se ressaltar o traje à la Darth Vader de Saul.

“Esse filme tenta abordar o que viramos”, disse Cronenberg à TV francesa, antes de Cannes começar, em maio.

Com seu “Crimes of the Future”, a Croisette entrou num casulo onde revê as microfísicas do abusrdo e do abandono de nosso tempo, aplaudindo o nascimento de um filme seminal. Há uma sequência nele que se candidata à posteridade: uma dança de um performer cego e de boca costurada que tem uma profusão de orelhas presas ao corpo. É um signo de nossa incapacidade corrente de ouvir o mundo… de escutar o outro. Que sacada!

Em sua seção dedicada às crianças de sua cidade, o Festival de San Sebastián vai exibir o saboroso “Dartacão e Seus Moscãoteiros”, de Toni Garcia. Na mesma vitrine entrou o longa animado italiano “Trash”, de Luca Della Grotta e de Francesco Dafano.

San Sebastián segue até o dia 24, quando a projeção de “Marlowe”, encerra o evento.