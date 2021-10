‘Três Irmãos’: o queridinho de Locarno na Mostra

Rodrigo Fonseca

Laureado no 74º Festival de Locarno, em agosto, com o prêmio principal da mostra Cineasti Del Presenti,o doído “Três Irmãos” (“Brotherhood”), uma experiência nas franjas mais ásperas do realismo, detona novos debates pelo mundo, inclusive na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, consagrando a potência de seu realizador, Francesco Montagner. Formado em direção documental pela prestigiosa escola tcheca FAMU, em Praga, o realizador arrebata plateias brasileiras – em sessões presenciais e online, via Mostra Play – por sua habilidade de equilibrar registro e fabulação ao testemunhar a vida de três irmãos nascidos na Bósnia: Jabir, Usama e Useir. Os três fazem lembrar o Antoine Doinel de “Os Incompreendidos” (1959), pedra fundamental da obra truffautiana e um dos tijolos inaugurais da Nouvelle Vague (ao lado de “La Pointe-Courte” de Agnès Varda). Mas, no cult moderno de Truffaut, Doinel não trombava com resíduos de guerras, ao contrário do que se passa com os jovens de Montagner. O pai deles, Ibrahim, é um iracundo pregador do Islã, que cria o trio sob a sombra espessa de demandas religiosas. Mas, um dia, filmado pelo cineasta, eles se deparam com a condenação de Ibrahim a dois anos de prisão, por terrorismo. É aí que vários laços serão desatados… e alguns, apertados.

“Eles são coautores, que escrevem o filme comigo em seu viver, que desenham seu olhar sobre a vida em cena. Era importante que os três encenassem a própria história guiados por sentimentos e, não, por fatos, de modo que eu não produzisse uma reportagem e, sim, uma história de afetos que se expressasse contra os laços opressivos do machismo, das conexões masculinas mais clássicas”, disse Montagner ao P de Pop do Estadão, em Locarno, pouco antes de ser premiado em Locarno. “É uma história sobre três vidas assombradas pelo respeito a uma tradição que os sufoca”.

Laureado na mostra Veneza Classici, em 2014, por “Animata Resistenza”, um .doc sobre a vida e os filmes do animador Simone Massi, Montagner lembra de ter rodado cerca de cem horas de conversas e interações entre Jabir, Usama e Useir, antes de montar “Brotherhood”. “Segui um estilo de filmagem em que trocava o foco da câmera, em meio às conversas, para mudar o ponto de vista do discurso. A presença da câmera não os inibia”, diz o cineasta, explicando que seu longa é uma espécie de “filme de fantasma”. “A presença de Ibrahim, mesmo ausente, era uma fantasmagoria sobre eles, sobretudo pelo fato de Usama, o filho do meio, sentir uma certa rejeição paterna, esforçando-se para ser um espelho do pai. Cada um daqueles jovens tem um destino distinto, mas eles são abarcados por ideias patriarcais”.

Parte de um cinema que nos deu gigantes do quilate de Visconti, Fellini, Antonioni, Pasolini e Lina Wertmüller, Montagner não tem só o neorrealismo como influência, tendo sido surpreendido por filmes brasileiros que viu em sua formação. “Tenho apreço pelo que vi de Glauber Rocha, por sua grandeza. Mas, durante a minha formação, também fui tocado por ‘A Grande Cidade’, ‘Pixote’ e ‘Bye Bye Brasil’. Aprendi com esses filmes a retratar a realidade de maneira universal”, explica Montagner. “Na Itália, os grandes diretores do cinema político, como Elio Petri, Francesco Rosi e os irmãos Taviani, foram fundamentais pra mim, e pouco se fala sobre a força deles”.

Entre as demais pedidas obrigatórias desta Mostra, cate, no www.mostra.org, o belíssimo drama “Listen”, de Ana Rocha de Sousa (Portugal – Reino Unido). Laureado com 22 láureas desde o Festival de Veneza de 2020, quando ganhou o Prêmio do Júri da seção Orizzonti e o troféu Luigi De Laurentiis (de melhor filme de estreia), esse drama social celebra a maternidade. Na trama, um casal luso, Bela (Lúcia Moniz) e Jota (Ruben Garcia), tenta pagar as contas de uma vida em Londres, para onde foram atrás de mais e melhores oportunidades de emprego. Mas tudo dá errado para eles e seus três filhos, ameaçando uma intervenção judicial que os separe.

A Mostra termina nesta quarta-feira.