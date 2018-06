‘Três Anúncios…’ dispara na briga pelo Globo de Ouro

Rodrigo Fonseca

Laureado com 59 prêmios internacionais desde setembro, quando papou a láurea de Melhor Script no Festival de Veneza, com seu humor amargo, com temperos trágicos, Três Anúncios para um Crime (Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri) dispara na briga pelo Globo de Ouro 2018. Já papou troféu em duas categorias esta noite: nas de Melhor Coadjuvante (Sam Rockwell) e Melhor Roteiro. Na sessão de imprensa no Festival de San Sebastián, na Espanha, a crítica europeia aplaudiu o filme do diretor Martin McDonagh (de Na Mira do Chefe) SEIS vezes DURANTE sua projeção, encantado com o desempenho de Frances McDormand. Ela vive uma vendedora que busca os culpados pela morte da filha. Pra isso, custeia três outdoors na saída de sua cidade cobrando a Polícia por sua inadimplência. Rockwell encarna um tira racista e corrupto que empata a cruzada da protagonista. Já Peter Dinklage, de Game of Thrones, tem uma atuação memorável como um pretendente de Frances. Esta é a favorita absoluta ao prêmio de melhor atriz. E ao Oscar.