Tino Freitas documenta e encanta os Brasis

Rodrigo Fonseca

Brincando (a sério, muito sério) de bafo-bafo com a Geografia, numa ciranda de Antropologia, num pique-pega de Literatura e numa corrida do saco com a Poesia, Tino Freitas inventariou os saberes ancestrais da contação de história e da cantiga em “Manifestações Culturais do Brasil”, um box de livros infantojuvenil (mas não só) muito editado pela Quereres Edições, com direito a caderneta de atividades e tudo. Vale pra quem tem dente de leite, mas vale pra quem já é bem marmanjo. Essa joia da prosa apresenta 50 patrimônios imateriais do país registrados pelo Iphan em uma história itinerante. São dois volumes – “Um passeio pelo Patrimônio Imaterial Brasileiro” e “Uma viagem cultural pelo Brasil Criativo” – que acompanham a viagem de uma família pelo Brasil, quando vão conhecendo a diversidade da cultura popular do país. “Em toda ficção, é preciso colocar um pouco de verdade, senão ela não funciona. Então, para contar essa história, quis criar uma família com pai e mãe de culturas distintas, que pudessem circular por todas as regiões do país com uma certa verossimilhança a outras famílias brasileiras”, descreve Tino. “O grande desafio foi colocar 50 patrimônios em uma só narrativa. E cuidar para que a trama não fosse apenas informativa, mas também ágil e divertida. A minha proposta foi criar uma história em que eu pudesse apresentar esses patrimônios numa linguagem que aproximasse tudo isso do universo da criança”, acrescenta. A equipe também criou uma Caderneta de Brincadeiras, com textos de Graça Ramos para que as crianças possam fixar o conteúdo presente na história. O projeto também contempla atividades educativas com professores das redes públicas de ensino. Vai ter lançamento no dia 9, em São Paulo, na Livraria Miúda. Endereço: Rua Coronel Melo de Oliveira, 766 – Pompeia. Tino vai estar lá ao lado da Cia Babau Fuá, às 16h. No Rio, vai ser no dia 10, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon (Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Store 205 A), também às 16h.

Confira a seguir, o papo do Tino com o P de Pop, soltando uma imaginação com a fofura de um urso panda.

Como, quando e de que maneira foi idealizada e executada a pesquisa para o box de livros e cadernetas e de que maneira o país foi mapeado em sua diversidade?

Tino Freitas: Em maio de 2020, em meio ao primeiro pico da pandemia, fui convidado para escrever o livro pelos editores da Quereres. Penso que esse convite se deu pois eu já havia escrito outros livros que se vestiam de um pouco de fantasia para apresentar aos leitores crianças um tanto da História e da Cultura Brasileira. Foi o caso de “Brasília de A a Z” (Editora Lê); “O Livro Vermelho das Crianças” (parceria com Otávio Maia, IBICT); e “Aula de Samba” (em parceria com Maria Lúcia Rangel, Edições de Janeiro). Em condições normais, não seria simples uma pesquisa in loco por todo Brasil. Mas, naquele momento, havia também a dificuldade de estarmos em lockdown, junto ao pouco material disponível, quando se pesquisa alguns desses patrimônios. Tive que recorrer à memória. Desde pequeno, vivencio, por exemplo, a roda de capoeira, a baiana vendendo seu acarajé, a literatura de cordel… Já fui ao Círio de Nazaré, à Feira de Caruaru, estive numa comunidade Karajá na Ilha do Bananal, onde comprei bonecas Karajá feitas pelas mulheres de lá. Improvisei um som numa viola de cocho no Mato Grosso. Vi desfiles de maracatu em Recife. Arrisquei uns passos de frevo no carnaval em Olinda, entre outros. A internet também foi aliada nessa pesquisa, onde, por exemplo, encontrei alguns artigos acadêmicos. Mas, graças ao Iphan, que disponibilizou nas redes um rico material sobre muitos desses patrimônios em livros e alguns vídeos (meus pontos de partida), pude encontrar um maior horizonte para a pesquisa. Também conversei com muitos amigos de Norte a Sul do Brasil (pessoalmente e pelo whatsapp), para entender melhor sobre alguns patrimônios. Reportagens de jornais, sites oficiais das cidades e onde ocorrem as celebrações, por exemplo; o Google Maps… enfim, trilhei muitos caminhos para essa escrita. O mapeamento já havia sido feito pelo Iphan, ao registrar oficialmente, tais patrimônios por todo o Brasil. Meus editores me apresentaram essa diversidade. O desafio foi conhecê-la mais a fundo, traçar um caminho que alcançasse e convidasse o olhar do leitor para a obra, para esse Brasil profundo.

Impressionam a delicadeza e a doçura da sua linguagem, frontalmente capaz de travar diálogo com crianças e jovens. Como o texto foi pensado? Como transformar relatos, folclores, manifestações em narrativa?

Tino Freitas: O primeiro cuidado na construção do texto foi respeitar a ideia de que o Brasil é plural, diverso. E isso nasce já na construção da família, dos protagonistas da história. O leitor encontrará elementos para se identificar seja no pai tecnológico e comilão, de descendência indígena; seja na mãe, negra, que pesquisa os patrimônios linkando-os com a cultura afro-brasileira; seja no menino curioso que adora dançar; seja na menina que gosta de tocar sua alfaia, ou seu flautim, ou experimentar a viola de cocho ou o angoma do jongo. As experiências que essa família vive (as memórias do namoro dos pais, a conversa à mesa do café, as alegrias e perrengues de quando viajamos em família) estão, de uma forma ou de outra próximas de muitos brasileiros. Claro que o respeito à diversidade do nosso povo não está só na família, mas em todas as personagens que se somam à história. Talvez, essa diversidade tão presente (nas pessoas, nos patrimônios, em nossa cultura) sejam o grande espelho em que o leitor, ao se ver, possa se identificar com o Brasil que ali se mostra. Decidi também que a família teria a ajuda do Mário, um papagaio que sabe muito sobre Patrimônio Cultural, inspirado no Mário de Andrade. Reli “O Turista Aprendiz”, entre outras leituras. Enfim, foi uma pesquisa monumental e uma engenharia que durou mais de um ano de trabalho. E, claro, após pensar em personagens factíveis, o desafio seguinte foi transformar toda essa gigantesca pesquisa numa história atraente, numa grande aventura pelo Brasil profundo, numa jornada fantástica – misturando fantasia e realidade – em que a gente aprende sem precisar estar numa sala de aula. Acho que esse é o grande pulo do gato dessa obra. Eu aprendi muito e, ao entregar o livro aos leitores, tenho apenas uma certeza: há muito mais a aprender (e quero muito). Não posso deixar de dizer que esses livros são fruto de um conjunto também diverso de artistas. Os editores tiveram o cuidado fino na escolha de quem faria a escrita, as ilustrações, o projeto gráfico. Esse caldeirão preparou uma sopa saborosa para os leitores. Bem brasileira. Um aconchego cultural. Vitamina para fortalecer o sentimento e orgulho de ser brasileiro. Buscamos isso. Agora, se conseguiremos, só os leitores podem responder.

De que maneira os livros conversam com a atual linhagem da literatura infantojuvenil, empenhada em quebrar paradigmas sociais e étnicos?

Tino Freitas: Esse é, de fato, um momento importante para a produção de livros infanto-juvenis, tanto pelos temas que se apresentam em novas obras, quanto por encontrarmos cada vez mais autores e autoras que escrevem do seu lugar de fala sobre questões de raça, gênero, classe etc. Eu acredito que esse é um caminho sem volta, apesar dos desgovernos. Há esperança de que nossas crianças possam encontrar na literatura que lhes é apresentada, o mundo como ele é: diverso. Os livros do Box “Manifestações Culturais do Brasil” trilham por esse caminho. Ao mesmo tempo que ampliam a visão do leitor para mostrar o quanto o Brasil é gigante não só “pela própria natureza”, territorialmente, mas culturalmente, eles colocam uma lupa, aproximam o olhar para mostrar, sem preconceitos, uma união cultural. Há, por exemplo, a descrição de celebrações que ora transitam com o catolicismo, ora com a umbanda, ora com o candomblé, ora com essas religiões convivendo. Há destaque para culturas que já estavam aqui, originárias dos povos indígenas. Há destaque para o que criou raízes e floresce a partir da rica ancestralidade afro. Há destaque também para o que nos chegou dos povos europeus e que nos movimenta também culturalmente. O Brasil é como um enorme baú cheio de ouro. O ouro se transforma, mas não perde sua essência mineral. Sejam moedas, colares ou pulseiras. Tudo é ouro. Precisamos celebrar essas joias culturais. Meu desejo é que cada vez mais possamos criar obras para as crianças que ressaltem todas essas culturas. São através das histórias (passadas de forma oral ou escritas em livros) que as crianças se percebem mais integradas ao mundo como cidadãs. Essas histórias têm o poder de ofertar empatia para esses novos leitores do mundo. Ajudam a quebrar os tantos paradigmas étnicos e sociais que tanto nos afligem.

p.s.: Tem “Sim, Senhor” (2008), com Jim Carrey, na “Sessão da Tarde” desta sexta-feira, na TV Globo, que anda bombando no Ibope com a belíssima versão 2022 de “Pantanal”, na qual Renato Góes desafia a lei da gravidade com seu talento GG.

p.s.2: A partir da difícil experiência do isolamento e da solidão, vivida durante a pandemia, o coreógrafo Renato Vieira sentiu a urgência de criar um espetáculo que inspirasse o desejo de liberdade e celebrasse a importância dos encontros. “Suíte Rock – Para loucos e amantes”, que estreia, dia 7 de abril, no CCBB RJ, tem o desafio de juntar em cena bailarinos e músicos em novas expressões artísticas que reflitam sobre as relações e desejos que surgem em um mundo pós-confinamento. Com direção de Renato Vieira e codireção de Bruno Cezario, a obra inédita da Renato Vieira Cia de Dança dá continuidade à pesquisa do grupo, que frequentemente mistura elementos eruditos e populares. Desta vez, sucessos de Led Zeppelin, Supertramp, Pink Floyd, Queen, Sting, R.E.M e The Rolling Stones, executados ao vivo por um quarteto de cordas, celebram a união entre o rock e a música de concerto. O projeto é patrocinado pelo Banco do Brasil. “Em todo o mundo, as ruas ficaram vazias, e as pessoas, dentro de casa, cheias de arte. Estar em um mundo em suspensão e ouvir o acorde de um celista me fez transbordar num infinito de emoções. Daí a urgência de criar um espetáculo pós-confinamento que sirva para aguçar o som poético de um acorde de um violoncelo, um violino, um movimento, uma sequência coreográfica”, explica Renato Vieira.