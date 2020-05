‘The Zim’: controverso debate anticolonialismo

Rodrigo Fonseca

Controverso em seus minutos iniciais, quando parece inverter as discussões raciais inerentes ao jugo imperialista sobre a África, “The Zim”, premiada produção pilotada (com refinamento) pelo ator e cineasta Alexander Bedria, é um filme que subverte expectativas (e desconfianças) jogando holofotes sobre a importância da fraternidade como antídoto para a intolerância. No dia 2 de junho, esta investigação sobre os conflitos do colonialismo no Zimbábue vai estar disponibilizada online, via Vimeo. Recentes refluxos econômicos relacionados à política de Robert Mugabe e de seu sucessor, Emerson Mnangagwa, devolveram aquele país a manchetes de crise, de fome e de disputas de terras. Esse é o foco do trabalho de Bedria, que surpreende pela montagem com ecos de faroeste (à moda Peckinpah) de Anisha Acharya. A fotografia de Matthew Macar (nos) remete a “Walkabout” (“A Longa Caminhada”, 1971), de Nicolas Roeg – ainda que não conscientemente. Bedria entra em cena como Daniel Silva, um fazendeiro que tem suas terras invadidas por um grupo que alega ter o direito de desapropria-lo de sua posse. Mas, além de ter uma mulher grávida (Amanda Wing) a seu lado, Daniel carrega no peito um instinto de proteção em relação a um lugar que sua família construção. E é aí que o cineasta desenha uma discussão necessária: o bem material que é de seu personagem faz parte de um histórico de pilhagem de terras em que colonizadores surrupiaram o que era dos cidadãos ali residentes antes de sua chegada. O debate que o filme detona resvala na controvérsia muitas vezes – e de maneira espinhosa. Mas tudo muda a partir do posicionamento de um par de personagens: Aneni (Constance Ejuma) e seu marido, Zimunya (Tongayi Chirisa, em uma atuação brilhante).

Criado ali, onde é um braço direito para Daniel, Zimunya se sente, também, um legítimo dono daquele espaço. E vai usar a afetividade para tentar apaziguar ânimos, em uma virada radical. O L.A. Shorts corou a produção com um prêmio de melhor filme por seu conjunto de virtude narrativas e seu método para debelar o racismo. Todos, em cena, pelas mãos de Bedria, unem esforços para combater o espectro das dominações coloniais.

Em 2016, Bedria dirigiu “Desi”, sobre o músico e produtor de TV Desiderio Alberto Arnaz y de Acha III. Ele ainda participou de séries como “Ray Donovan”, hoje no ar no Globloplay.

