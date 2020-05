‘The Kill Team’ ao alcance de um clique

Rodrigo Fonseca – #FiqueEmCasa

Cinema em casa, a plataforma de projeção virtual Looke, que atualmente acolhe o Festival Varilux em sua versão online, trouxe para o Brasil um híbrido de filme de guerra com thriller de suspense que arrancou aplausos e elogios de Tribeca, em 2019: "The Kill Team", de Dan Krauss. Alexander Skarsgaärd tem um desempenho memorável (e amedrontador) como vilão nesta produção derivada do documentário homônimo do mesmo diretor, lançado em 2013. A trama da ficção se baseia nas pesquisas de Krauss acerca de oficiais que cometeram crimes de abuso de poder no front, atribuindo a culpa a seus recrutas. Lembra dois longas de Brian De Palma, "Corações de aço" (1989) e "Redacted" (2007), ambos sobre infrações militares. Kraus confiou ao ótimo Nat Wolff o papel do recruta Andrew, um soldado ambicioso cuja voracidade por promoções faz dele um alvo das maquinações políticas do crudelíssimo sargento Deeks, interpretado por Skarsgaärd. Durante uma campanha no Afeganistão, Deeks vai enlouquecer Andrew, fazendo dele um bode expiatório para encobrir seus crimes. A montagem de Franklin Peterson eleva a tensão.