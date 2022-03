‘The Batman’, um blockbuster também nas bancas

RODRIGO FONSECA

Ainda não fecharam a apuração dos números de bilheteria dos dois primeiros dias de venda de ingresso do brilhante “The Batman” pelo mundo, mas já se arrisca uma cifra em torno de US$ 100 milhões. No Brasil, a Comscore fala em 370.870 pagantes mobilizados pelo Bat-Sinal. O que é importante é essa galera estar ligada nos lançamentos do herói criado em 1939 que estão pipocando nas bancas, como “A Vizinhança”, que a Panini Comics acaba de lançar, na edição nº1 da revista mensal (recém-zerada) do personagem. Sem contar o encadernado “Ego”, de Darwyn Cooke. Tem tudo do Morcegão, aqui no Rio, na Banca do Bernardo e do Marcelo, na Av. Rio Branco 100.

Também já está à venda, no Brasil, o terceiro número da minissérie “Batman – O Impostor”, que periga ser o melhor quadrinho do Morcego em anos, vitaminado pela arte sombria de Andrea Sorrentino. O roteiro de Mattson Tomlin dialoga com o filme estrelado por Robert Pattinson, que é dublado entre nós por Wendel Bezerra. Na trama, o jovem Bruce Wayne caça um assassino que finge ser um herói mascarado, mas cujo real objetivo é manchar a reputação do heroísmo. Em paralelo, uma investigadora honesta, a jovem Blair Wong, voltou sua atenção (e seu coração) para Wayne como uma fonte de informações sobre o paradeiro de Batman. É um estudo delicadíssimo sob a condição trágica adquirida pelo personagem desde sua criação, em 1939, por Bob Kane (1915-1998) e Bill Finger (1914-1974).

Ainda em terras brasileiras, pelo site da editora Panini Comics, é possível encomendar “Batman: Preto & Branco DC Omnibus”. A palavrinha final, “Omnibus”, refere-se a tijolaços de HQs com retrospectivas de heróis, anti-heróis e vilões, dedicadas a colecionadores, por dar conta de significativa faixa de aventuras de seus protagonistas. No volumoso álbum da Panini, o guardião de Gotham City é revisitado em gráficos em P &B, que só valorizam o tom sombrio dos dilemas existenciais do vigilante criado por Bob Kane e Bill Finger em 30 de março de 1939 na revista “Detective Comics” nº27. Separa espaço na estante ou na biblioteca para “Batman: Preto & Branco DC Omnibus”, pois são 904 páginas. Seu miolo junta “Batman Black And White” (1996), edições de 1 a 4; “Batman: Gotham Knights” (2000), “Batman Black And White” (2013) de 1 a 6. Temos ao todo mais de uma centena de histórias curtas do Homem-Morcego, em narrativas autorais, assinadas pelos maiores nomes dos quadrinhos em um volume único. Inclua aí: Moebius, Neal Adams, Simon Bisley, Mike Mignola, Frank Miller, Alex Toth, Alex Ross, Archie Goodwin, Bill Sienkiewicz, Brian Bolland, Bruce Timm, John Byrne, Katsuhiro Otomo e Neil Gaiman. Ao longo sua volumosa encadernação, o gibi explora o contraste entre negrume e a alvura, estabelecendo uma unidade visual tão ousada quanto sombria, ideal para apresentar o Cavaleiro das Trevas enfrentando seus maiores inimigos e seus demônios interiores, em enredos regados a realismo, com pitadas de fantasia.

Fãs podem já encontrar nas bancas o álbum de figurinhas do filme de Reeves. E já é possível encomendar no site da Panini a edição “Robin nº1”, assinada por artistas como Gleb Melnikov, Jorge Corona e Joshua Williamson, narrando as peripécias de Damian Wayne, o filho violento de Bruce. Vale investir um troco também na HQ “Mulher-Gato nº6”, também já à venda, para conhecer melhor a (quase) vilã e paixão do Batman, que, no filme, é vivida por Zoë Kravitz.