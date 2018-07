Tem Wes Anderson hoje na Globo

Rodrigo Fonseca

Fenômeno de bilheteria na seara do cinema autoral independente dos EUA, O Grande Hotel Budapeste, maior sucesso de público e crítica da carreira de Wes Anderson, coroado com o Prêmio Especial do Júri do Festival de Berlim de 2014, vai iluminar a telinha da TV Globo esta madrugada, na Sessão de Gala. Com transmissão agendada para 1h40, The Grand Budapest Hotel (título original) é uma releitura de diferentes escritos de Stefan Zweig (1881-1942) que custou US$ 25 milhões para sair do papel. Seu faturamento: US$ 174 milhões. E ainda levou quatro Oscars para casa: Direção de Arte, Maquiagem, Figurino e Trilha Sonora, coroando “o” músico do momento das telonas, Alexandre Desplat. Na versão brasileira do filme, o ótimo ator Alexandre Marconato dubla Ralph Fiennes, que tem um desempenho impecável como Sr. Gustave, o concierge de uma hospedaria classe AA de um país imaginário da Europa. Ao treinar jovens mensageiros, ele adota um rapaz de origem estrangeira, Zero (o americano de origem guatemalteca Tony Revolori), como seu protegido. Juntos, eles vão viver uma série de peripécias, inclusive na cadeia, em função das enrolações amorosas de Gustave. A narrativa segue o ritmo cartunístico habitual de Wes, coroado na Berlinale deste ano com o Urso de Prata de Melhor Diretor pela animação Ilha de Cachorros.