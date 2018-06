Tem Paraguai e Robert Pattinson na luta pelo Urso de Ouro

Rodrigo Fonseca

Ventos mornos andavam diluindo as CNTPs da Berlinale, com concorrentes de pouca mobilização midiática, até a manhã desta segunda-feira, quando a equipe de Dieter Kosslick, o diretor artístico do evento, anunciou uma nova fornada de competidores ao Urso de Ouro no evento, a ser aberto pela animação Ilha de Cachorros, do cult Wes Anderson. Tem até uma produção entre Paraguai, Brasil e Uruguai: Las Herederas, de Marcelo Martinessi, um drama sobre uma sexagenária, em Assunção, em 2012, às voltas com uma suposta fortuna capaz de mudar sua vida. Mas o maior chamariz para a imprensa é o western de tintas românticas e cômicas, dirigido pelos irmãos David e Nathan Zellner, chamado Damsel: nele, Robert Pattinson e Mia Wasikowska formam um par romântico em meio a uma natureza. No pacote de concorrentes anunciados ainda entraram:

3 Days in Quiberon (Alemanha), de Emily Atef; Pig (Irã), de Mani Haghighi; La Prière (França), de Cédric Kahn (com a musa germânica Hanna Schygulla); The Real Estate (Suécia), de Måns Månsson; Touch Me Not (Romênia), de Adina Pintilie; e Transit (Alemanha), de Christian Petzold, considerado o maior cineasta da indústria audiovisual alemã na atualidade, respeitado por crítica e público na Europa. No pacote de competidores anteriormente anunciados destacam-se Eva, do francês Benôit Jacquot; e Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, do americano Gus Van Sant.

Na leva de títulos hors-concours entraram Black 47 (Irlanda), de Lance Daly (com Hugo Weaving, o Sr. Smith de Matrix); e os documentários Eldorado (Suíça), de Markus Imhoof; Gurrumul (Austrália), de Paul Williams; e Viaje a los Pueblos Fumigados(Argentina), do veterano Fernando Pino Solanas.

Para fazer jus à sua porção pop, a Berlinale preparou ainda uma sessão de gala em seu luxuoso Friedrichstadt-Palast para Monster Hunt 2, superprodução chinesa de Raman Hui, com Tony Leung.