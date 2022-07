Tem mostra Primeiro Corte no Estação Botafogo

RODRIGO FONSECA

Em fase de ocupação, lotando noite a noite à força de premiações e debates, o Estação Net Botafogo promove, nesta segunda-feira, a mostra PRIMEIRO CORTE, dedicada a projetos em desenvolvimento, sejam pilotos de séries ou filmes. O objetivo do evento é promover reflexão entre cineastas e plateias, oferecendo a artistas de diferentes gerações um caminho para finalização e lançamento de produtos audiovisuais. Nesse primeiro dia do evento serão exibidos três episódios da série “Arte – Atravessando a Pandemia”, às 20h. Resistir é o verbo de ação que costura os papos em duos do projeto estruturado por Rod Carvalho e Emanuel Orengo, tendo ainda Cavi Borges e Paulo Henrique Fontenelle entre as cabeças de criação. O projeto se estrutura a partir de uma conversa entre um par de áses de diferentes saberes artísticos falando de processos criativos e de resiliência em relação ao atoleiro gerado pela Covid-19. Um episódio de 28 minutos exibido ao P de Pop, em meio à sua feitura, revelou-se um mimo tanto em sua porção jornalística quanto em sua plasticidade cinematográfica. Nele, os realizadores armam um papo entre dois expoentes das artes plásticas, de gerações distintas: de um lado, vem Carlos Vergara, gravador, fotógrafo e pintor; do outro, Maxwell Alexandre, eleito como um dos 30 jovens artistas mais promissores pela conceituada plataforma ARTSY.