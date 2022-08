Tem James Gray na TV aberta no domingo

RODRIGO FONSECA

Tem James Gray nas livrarias europeias, com uma antologia de ensaios da Ed. Synecdoche, sobre sua obra, e tem JG na mira do Oscar, com “Armageddon Time”, drama geracional aclamado em Cannes, quando concorreu à Palma de Ouro. E, neste domingo, tem James Gray na TV aberta, via TV Brasil, com “Z: A Cidade Perdida” (“The Lost City of Z”). Foi o Festival de Berlim de 2017 que atestou toda a excelência desse épico histórico que será exibido no domingão às16h. Nele, o realizador de “Fuga para Odessa” (1994) e de “A Imigrante” (2013) dá uma perspectiva de timbre intimista à saga do explorador Percy Fawcett. O papel coube a Charlie Hunnam, que assume o posto de herói épico com refinamento, mesmo quando o filme resvala numa loucura à la Werner Herzog.

Ambientado na Amazônia, com várias referências ao Brasil, incluindo um rapaz com nanismo que fala português, esta produção de US$ 30 milhões é produzida por Brad Pitt. A fotografia de Darius Khondji acentua o tom claustrofóbico inerente a Gray. Há, a cada cena, um risco total no diálogo com as cartilhas do cinema clássico em relação a relatos de jornadas de exploração. Mais do que recriar as expedições amazônicas de Fawcett – onde este NUNCA ataca os indígenas, num sinal de respeito pelas culturas da selva -, Gray investe na investigação histórica, ressaltando o envolvimento de seu protagonista na I Guerra Mundial. As cenas de batalha em trincheiras da I Guerra Mundial impressionam pelo enquadramento sombrio, quase gótico. É Gray na sua melhor forma.

Na versão brasileira, o inventivo dublador Guilherme Briggs empresta a voz a Fawcett. Wirley Contaifer dubla Tom Holland, que vive o filho do explorador.

Ainda na TV aberta, no “Domingo Maior” da Globo, rola “Assassino A Preço Fixo 2: A Ressurreição” (2016), com Armando Tiraboschi dublando Jason Statham.

p.s.: Nesta sexta, na “Sessão de Tarde”, tem Meryl Streep em “Simplesmente Complicado” (2009), com Rosa Maria Baroli dublando a aclamada atriz.

p.s.2: Na quarta-feira, “O Segredo da Múmia” (1982) será projetado no Estação Botafogo, em cópia 35mm, seguido de debate com o diretor Ivan Cardoso.