Tem Ankito na TV esta noite… e dos melhores

RODRIGO FONSECA

Anchizes Pinto (1924-2009), o Ankito, vai dar o ar de sua graça, na TV Brasil esta noite, às 22h30, na sessão de “Um Candango na Belacap” (1961), um dos filmes mais divertidos da fase final da chanchada, pilotado por Roberto Farias (1932-2018). É o humorista quem protagonista um genial número musical cantando “dizem que pensam que penso que sou Napoleão, mas eu não sou não”. Tem repeteco na madrugada, às 03h45. Na trama, a famosa dupla de cantores Emanuel Davis Jr. (Grande Otelo) e Gilda (Marina Marcel) está na recém-inaugurada Brasília para um show. Perseguida pelo milionário Bebê Pinho Otávio (Mozael Silveira), a cantora e bailarina consegue fugir do pretendente com a ajuda do parceiro. Gilda pede para Emanuel que a leve até um lugar desconhecido. Eles, então, acabam em um bar simples, frequentado por candangos, os trabalhadores migrantes que construíram Brasília. Lá conhecem a dupla Tonico (Ankito) e Odete (Vera Regina). Os primeiros pares se formam no local com Emanuel enamorado de Odete e Tonico de Gilda. Zequinha (Rafael de Carvalho), interessado em Gilda, puxa briga com Tonico. Aí a confusão explode. O humor também. É uma aula de direção de Farias, sob a direção de arte de Alexandre Horvat.