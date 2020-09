Telecine Open Air no RJ

Rodrigo Fonseca

Embora nada possa atenuar a seca cinéfila brasileira com salas fechadas pela covid-19, eventos como o Telecine Open Air dão um alento e tanto nestes dias de aridez: a tela GGG vai voltar à Marina da Glória, no Rio, de 16 de setembro a 4 de outubro, como drive-in, com “Era Uma Vez em Hollywood”, “Aladdin” e “O Iluminado” em seu menu. A capacidade é para 72 carros. Idealizado e executado há 18 anos pela D+3 Produções, de Renato Byington, o maior cinema a céu aberto do mundo vai dar um gás à experiência audiovisual coletiva, respeitando medidas de segurança. Sua telona tem 325m² (tamanho de uma quadra de tênis) e vem da Suíça exclusivamente para o evento. A projeção é digital e o sistema de som pela frequência de rádio do carro. Será disponibilizada uma bomboniére clássica de cinema, com pedidos feitos pela Internet e entregues diretamente nos carros, dentro das normas de segurança.

p.s.: Tem “Uma Manhã Gloriosa” (2010) hoje na “Sessão da Tarde”, com Júlio César dublando Harrison Ford.