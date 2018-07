‘Tchekhov é um cogumelo’ do mais fino sabor

Rodrigo Fonseca

Depois da radicalíssima experiência de Lobo, experimento de Carolina Bianchi que serviu de cereja (das mais suculentas) ao bolo do Teatro em Cena Internacional 2018, no CCBB-RJ, era difícil crer que algum exercício cênico pudesse galvanizar a potência de debate do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro em igual medida… isso até ver Tchekhov é um Cogumelo. A encenação é de André Guerreiro Lopes, um artista multimídia capaz de surpreender nas mais variadas latitudes. Em termos plásticos, o ambiente no qual esse diretor espatifa o osso das palavras do autor de A Gaivota evoca a força dionisíaca de A Viagem do Capitão Tornado (1990), filme de Ettore Scola. Talvez a referência não seja consciente, e venha mais de quem observa do que quem conta, mas ela está lá pela celebração da vida num ambiente de patologias morais. O autor russo entra no jogo cênico como um vetor para as energias desprendidas entre falas, coreografias e um trabalho meditativo de Guerreiro Lopes, com um capacete de eletrodos que capta sua atividade cerebral e a transforma em impulsos elétricos. Estes acionam, em tempo real, uma instalação sonora e visual criada pelo músico Gregory Slivar, com reflexos nas cenas em que a mondiglianesca Michele Matalon (com uma máscara trágica primorosa), uma neorrealista Djin Sganzerla e a etérea Helena Ignez trançam um jogo de armar a partir de As Três Irmãs. É menos um tratado moral tchekhoviano e mais um ensaio sobre as metamorfoses da essência humana, nietzschiano até a última gota de suor derrubada pelo trio. Tem ecos de Zaratustra ao apontar para as transformações para o espírito feminino (ainda que universalizado para além de estratagemas de gênero) e para a dimensão ritual do teatro do como mimese do Infinito. A cosmogonia que Helena Ignez procura em suas incursões no cinema desde os anos 1960 – como excelente atriz e como a excepcional diretora que se tornou – se dá por um diálogo com uma entrevista em vídeo de Zé Celso. São palavras do passado, registradas nos anos 1990, mas vivificada num devir filosófico potente. É uma peça de investigação sobre a arte de atuar, sobre a jira do palco e sobre as desinências mais profundas do verbo “viver”. Imperdível para quem buscar inquietação. Um farol para iluminar os caminhos para os quais Guerreiro Lopes tem nos conduzido a partir de projetos como O Voo de Tulugaq: a delicadeza dele na direção é notável. E como o trabalho vocal de Djin tem se tonificado desde suas primeiras incursões nas telas, tornando-a uma atriz com mais e melhores recursos de dor para a cena. Qualquer cena.

Fica mais tempo no CCBB do Rio. Corre lá.