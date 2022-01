Taviani, Claire Denis e Sangsoo na Berlinale 2022

RODRIGO FONSECA

Múltiplas vezes anunciado pelo P de Pop, desde outubro, o novo filme da francesa Claire Denis, “Avec amour et acharnement” (outrora chamado “Feu”), com Juliette Binoche e Vincent Lindon, vai concorrer ao Urso de Ouro no 72º Festival de Berlim, que anunciou seus competidores na manhã desta quarta, sem incluir cineastas brasileira(o)s no certame, mas abrindo muito espaço para surpresas – incluindo um Taviani inédito. Dez anos depois de vencer com “César Deve Morrer”, Paolo Taviani (agora sem o irmão, Vittorio), regressará à capital alemã para brigar por prêmios com “Leonra addio”. A maratona vai ocorrer em modo presencial de 10 a 20 de fevereiro, tendo M. Night Shyamalan como presidente de seu júri, e vai ter ainda, em concurso, artesões autorais como o cambojano Rithy Pahn (“Everything Will Be Ok”), a francesa Ursula Meier (“La Ligne”), o austríaco Ulrich Seidl (“Rimini”), a americana radicada em Londres Phyllis Nagy (“Call Jane”) e o onipresente sul-coreano Hong Sangsoo (“The Novelist’s Film”). A abertura fica por conta do parisiense François Ozon e seu “Peter von Kant”, uma releitura de um texto teatral (“Lágrimas Amargas de Petra von Kant”) de Rainer Werner Fassbinder.

Vão concorrer filmes há muito esperados como “Alcarràs”, de Carla Simón, que se passa numa zona rural da Catalunha, e “Les passagers de la nuit”, de Mikhaël Hers, com o que promete ser “a” atuação da carreira de Charlotte Gainsbourg. A América Latina vai brigar por troféus com “Robe of Gems”, uma coprodução entre México e Argentina, de Natalia López Gallardo.

Na mostra Encounters, uma seleção paralela criada em Berlim em 2020, a atração mais esperada deste ano será “Coma”, de Betrand Bonello. E entre os filmes de projeção hors-concours, teremos um novo giallo de Dario Argento, “Occhiali Neri”; um curta da argentina Lucrecia Martel (“Terminal Norte”) e um .doc sobre o cantor e compositor Nick Cave, “This Much I Know To Be True”, de Andrew Dominik.

Eis a lista completa de concorrentes:

A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe (A E I O U – A Quick Alphabet of Love)

Germany / France

by Nicolette Krebitz

with Sophie Rois, Udo Kier, Milan Herms, Nicolas Bridet

World premiere

Alcarràs

Spain / Italy

by Carla Simón

with Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad

World premiere

Avec amour et acharnement (Both Sides of the Blade)

France

by Claire Denis

with Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, Bulle Ogier

World premiere

Rimini

Austria / France / Germany

by Ulrich Seidl

with Michael Thomas, Hans-Michael Rehberg, Tessa Göttlicher, Inge Maux, Claudia Martini

World premiere

Call Jane

USA

by Phyllis Nagy

with Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate Mara

International premiere

Drii Winter (A Piece of Sky)

Switzerland / Germany

by Michael Koch

with Michèle Brand, Simon Wisler

World premiere

Everything Will Be Ok

France / Cambodia

by Rithy Panh

World premiere / documentary form

La ligne (The Line)

Switzerland / France / Belgium

by Ursula Meier

with Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo

World premiere

Leonora addio

Italy

by Paolo Taviani

with Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker

World premiere

Les passagers de la nuit (The Passengers of the Night)

France

by Mikhaël Hers

with Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, Noée Abita, Megan Northam, Thibault Vinçon, Emmanuelle Béart

World premiere

Nana (Before, Now & Then)

Indonesia

by Kamila Andini

with Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara, Ibnu Jamil

World premiere

Peter von Kant

France

by François Ozon

with Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hanna Schygulla

World premiere / opening film

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

Germany / France

by Andreas Dresen

with Meltem Kaptan, Alexander Scheer

World premiere

Robe of Gems

Mexico / Argentina / USA

by Natalia López Gallardo

with Nailea Norvind, Antonia Olivares, Aida Roa

World premiere / debut film

So-seol-ga-ui Yeong-hwa (The Novelist’s Film)

South Korea

by Hong Sangsoo

with Lee Hyeyoung, Kim Minhee, Seo Younghwa

World premiere

Un año, una noche (One Year, One Night)

Spain / France

by Isaki Lacuesta

with Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez

World premiere

Un été comme ça (That Kind of Summer)

Canada

by Denis Côté

with Larissa Corriveau, Aude Mathieu, Laure Giappiconi, Anne Ratte Polle, Samir Guesmi

World premiere

Yin Ru Chen Yan (Return to Dust)

People’s Republic of China

by Li Ruijun

with Wu Renlin, Hai Qing

World premiere