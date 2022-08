‘Sr. Agora’ é a nova HQ de Luciano Cunha

RODRIGO FONSECA

Na ativa desde 1988, quando entrou no estúdio Zappin, de Ziraldo, e consagrado como uma das vozes mais ousadas do quadrinho nacional com “O Doutrinador”, Luciano Cunha, o Frank Miller de Duque de Caxias (RJ), está preparando par setembro uma volta de pompa às HQs autorais com “Sr. Agora”, cujo financiamento coletivo começa em setembro. As primeiras imagens do gibi, postadas nas redes sociais do quadrinista, agitam ao mercado e evocam uma figura nostálgica da TV: o Capitão Aza. O capacete de seu super-herói resgata o visual usado pelo ator Wilson Vianna (1928-2003) num programa exibido na TV Tupi de 1968 (algumas fontes falam em 1966) a 1979. No quadrinho de Cunha, seu protagonista também era um animador de auditório na televisão, tratado como um vigilante por seus fãs mirins, que, já grisalho, é empurrado a fazer justiça ao perceber estranhos acontecimentos em sua vizinhança. Para fazer diferença, ele tem que desafiar sua condição física, maculada pelo Tempo, pela velhice.

“Será que ele realmente é um herói ou foi só um homem fantasiado no passado? É uma história de redenção, algo que sempre quis fazer”, diz o quadrinista, que busca reinvenções de sua arte ao se aproximar dos 50 anos. “Encaro essa volta como uma desobrigação. Li e devorei tudo da Marvel e DC que estava nas bancas no final dos anos 1970 e metade dos anos 1980. Também lia ‘Tex’ e ‘Ken Parker’. Depois fui para o quadrinho europeu, Moebius, Bilal, Bernet, Manara… essa turma. Mas posso assegurar que o que moldou meu olhar foram os eternos Jack Kirby, John Buscema e Paul Gulacy”.

Prometendo um debate sobre resiliência, “Sr. Agora” nasce com a marca de ação que delineia a estética autoral de Cunha, tornando-o um dos pilares de um debate essencial sobre a eficácia do super-heroísmo na cultura pop brasileira. No mercado de quadrinhos nacional, ele, hoje, é um dos artistas gráficos mais prolíficos… admirados.

“Não saberia dizer quantos quadrinhos já fiz desde 1988, porque quando trabalhei no estúdio Zappin, na equipe do Ziraldo, fazíamos edições mensais e fiquei lá por um tempinho. Depois fiz um monte de fanzines e coisas próprias esporádicas. Criei um universo de Heavy Metal na revista ‘Roadie Crew’, onde publiquei por dois anos, até explodir com ‘Doutrinador’”, explica Luciano. “Só com o Doutrinador, entre inéditas e reedições, tenho seis publicações. E coloquei na rua edições de diferentes artistas, nacionais e estrangeiros. É bastante coisa pra quem veio da sofrida Baixada Fluminense. Nasci e cresci em Duque de Caxias, onde ainda tenho meus maiores amigos”.