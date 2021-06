‘Springville’, o melhor da HQ italiana, a Graphite

Rodrigo Fonseca

Usina de fumetti, termo italiano para histórias em quadrinhos, a Graphite, editora fundada em Nova Iguaçu pelo arquiteto Wagner Macedo, vem oxigenando o mercado de gibis no Brasil ao trazer alguns dos títulos de maior potência gráfica (de traço) do Velho Mundo pra venda via web com destaque para uma obra-prima do faroeste chamada “Welcome to Springville”. O traço de Renzo Calegari (1933-2017) é um marco dos desenhos de western, aclamado pela excelência de seu traço dionisíaco. Ivo Milazzo também chegou a desenhar parte da epopeia de uma cidade americana no século XIX onde o colt era e Lei e o Oeste selvagem era o norte. Giancarlo Berardi assina o roteiro da aventura publicada em Itália na revista “Skorpio”, de 1977 a 79, em P&B. Em terras brasileiras, os habitantes dessa Springville de papel nos foram apresentados pela revista “Histórias do Faroeste”, a partir do seu nº. 12, em novembro de 1980. À época, a edição optou pelo chamado “formatinho”, que tornava minúsculas paisagens panorâmicas de Calegari. Mas estas ganham um novo escopo na versão da Graphite, que vão pra crowdfunding a partir deste domingo. Confere no https://loja.graphitedesign.com.br/.

“O que eu vejo de mais exuberante em ‘Welcome to Springville’ é aquela cidade, onde um médico de chapéu coco, de modos civilizados, revela-se um exímio pistoleiro numa situação em que precisa reagir. É um faroeste à moda dos anos 1950, mas com gente do dia a dia”, diz Macedo, que já publicou sete títulos italianos por aqui, como “Brad Barron” e “Nathan Never”, ambos de toada sci-fi. “A Sergio Bonelli Editore, de Milão, foi muito bacana com a gente ao nos liberar os direitos de editar Barron aqui e, a partir dele, nossa parceria seguiu”.

Macedo tem pela frente a publicação do aclamado “UT”, de Paola Barbato e Corrado Roi, seguindo um trabalho editorial que prima pela qualidade, apoiado numa parceria com a gráfica Grafitto, do RJ. “Vamos lançar o ‘Springville’ em cores numa edição de luxo, com o apoio do Catarse pro nosso financiamento. Tem desenhos fantásticos ali”, diz Macedo, que vai lançar ainda o thriller “Non ti faccio niente”, da já citada Barbato. “O romamce da Paola será o nosso primeiro livro, mas seguimos fortes nos quadrinhos”.

