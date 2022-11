Sete joias disponíveis nos streamings

Rodrigo Fonseca

Dá uma olhada no que anda brilhando na streaminguesfera:

“A RAINHA DO MEDO” (“La Reina Del Miedo”, 2018), de Valeria Bertuccelli e Fabiana Tiscornia: Às vésperas de completar 50 anos, uma das atrizes mais populares da Argentina, Valeria Bertuccelli (de “Chuva”), estreia na direção com um drama sobre o surto de uma estrela às vésperas de subir aos palcos com um monólogo. O filme rendeu a ela e à sua codiretora o Prêmio Especial do Júri do Festival de Sundance. Onde ver: Star +

“NÃO SAIA HOJE” (2016), de Susana Lira: O título deste .doc da realizadora de “Torre das Donzelas” (2018) se refere a um conselho que várias mães disseram aos seus filhos, em maio de 2006. Infelizmente, muitos deles precisaram sair de casa e elas não puderam protegê-los da violência dos chamados Crimes de Maio. Assim é chamada a ofensiva de policiais e grupos de extermínio paramilitares, realizada entre os dias 12 e 21 de maio daquele ano, em retaliação a ataques da facção criminosa Primeiro Comando do Capital (PCC). Nesse contra-ataque, 425 pessoas foram mortas. Onde ver: Globoplay

“RAIVA” (2018), de Sérgio Tréfaut: Editado pela montadora brasileira Karen Harley, esta trama de mistério de origem portuguesa (com DNA da França e do Brasil na engenharia de produção) usa o romance “Seara de vento”, de Manuel da Fonseca, para recriar o tom desesperançado do Alentejo dos anos 1950. Ali, uma série de assassinatos deflagra uma investigação que vai devassar vidas. Onde ver: Amazon Prime

“CLEMÊNCIA” (“Clemency”, 2019), de Chinonye Chukwu: Foi um absurdo esse drama prisional não ter sido indicado o Oscar, coroando a sempre genial Alfre Woodward. A justa conquista do Grande Prêmio do Júri em Sundance deveria ter consagrado este trabalho da diretora Chinonye Chukwu, hoje em cartaz nos EUA com “Till”, mas seu êxito foi pequeno. Alfre vive Bernardine, a diretora de um presídio que tem, entre seus afazeres, a tarefa de executar condenados à morte. Onde ver: Netflix

ALICE GUY-BLACHÉ: A HISTÓRIA NÃO CONTADA DA PRIMEIRA CINEASTA DO MUNDO (“Be Natural: The Untold Story Of Alice Guy-Blaché, 2018), de Pamela B. Green: Cannes suspirou com a luta de Pamela, uma prolífica produtora, também documentarista, para filmar a luta contra o sexismo da pioneira da ficção nas telas, responsável pelo memorável “A Fada dos Repolhos”. Levantou US$ 200 mil no Kickstarter, num financiamento coletivo, a fim de dar voz à obra de Guy-Blanché (1873-1968), tendo Jodie Foster como narradora. Onde ver: Globoplay

“SAMY Y YO” (2002), de Eduardo Milewicz: Um dos principais preparadores de elenco em atividade no Brasil, autor do seminal livro “Quando Acende a Câmera – Qualidade da Atuação Contemporânea”, filmou esta deliciosa comédia romântica em sua Argentina natal. Esbanjando carisma, Ricardo Darín vive um roteirista de TV que sonha ser escritor de prestígio. Pena diariamente com as pressões da televisão e com os faniquitos de sua mãe (Henny Trayles). Mas a chegada da produtora Mary (Angie Cepeda) vai tirar sua rotina do eixo, pois ela enxerga em Samy um potencial astro de reality show. Onde ver: Amazon Prime

“ACUSADA” (“Acusada”), de Gonzalo Tobal: Indicado ao Leão de Ouro de Veneza e ao troféu Coral do Festival de Havana, este drama judicial confirma a potência da dramaturgia argentina na escrita de roteiro. Uma jovem estudante, Dolores (Lali Espósito), é a única acusada do assassinato brutal de sua melhor amiga, um caso que é excessivamente relatado pela mídia. Encurralada pelas evidências, ela deve enfrentar suas próprias dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Onde ver: HBO Max