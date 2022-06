Sete filmes para celebrar o cinema brasileiro

RODRIGO FONSECA

Há quem considere a data de 19 de junho o Dia do Cinema Brasileiro, por marcar as primeiras filmagens de uma produção em nossas terras. Alguns jogam a efeméride para 5 de novembro, referindo-se a uma projeção inaugural aqui. Seja qual for a data, neste momento em que estão em cartaz títulos seminais como “Amigo Secreto”, de Maria Augusta Ramos – que dá uma aula de montagem – e “Espero Que Esta Te Encontre E Que Estejas Bem”, de Natara Ney, temos uma profusão de bons filmes nacionais n streaminguesfera. Confira aqui alguns imperdíveis:

DOUTOR GAMA (2019), de Jeferson De: Novo trabalho do realizador de “Bróder” (2010), a cinebiografia do advogado abolicionista Luiz Gama (1830-1882), responsável pela libertação de cerca de 500 escravizados é um estudo da intolerância no país. Romeu Evaristo é um dos destaques do elenco. Onde ver: Globoplay

ME TIRA DA MIRA (2022), de Hsu Chien Hsin: Roberta (Cleo) é uma funcionária dedicada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que se infiltra como agente secreta na Clínica Bianchini de Realinhamento Energético. Sua tarefa é investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer). Durante a investigação, ela reencontra seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo (Sérgio Guizé), que está investigando uma suspeita de tráfico. Fábio Jr. vive Jorge, chefe da Polícia Federal. Onde ver: HBO Max

JUSTIÇA (2004), de Maria Augusta Ramos: Um balanço do sistema jurídico brasileiro, que analisa a liturgia do Direito numa observação de juízes, promotores, defensores públicos e réus, numa narrativa editada por Joana Collier, Virginia Flores, Vivianne Rodrigues de Brito e pela própria cineasta. Onde ver: Netflix

MUSSUM: UM FILME DO CACILDIS (2019), de Susanna Lira: Documentário que conta a trajetória do músico e comediante Antônio Carlos Bernardes Gomes (1941-1994), o Mussum. Narrado por Lázaro Ramos, .doc da realizadora de “A Torre das Donzelas” (2018) aborda a rotina dele como vocalista do grupo Os Originais do Samba. Vasculha ainda os bastidores de sua trajetória no cinema e na TV como integrante do humorístico Os Trapalhões, grupo que revolucionou a forma de fazer humor na teledramaturgia brasileira. Onde ver: Amazon Prime

BENDITO FRUTO (2004), de Sérgio Goldenberg: Um caso raro de comédia que disputou o troféu Candango de Brasília. Otávio Augusto agiganta a telona no papel de Edgar, dono de um salão de beleza que vive, há anos, um caso secreto com a apaixonada Mari (Zezeh Barbosa), sem valorizar o coração da moça. Mas a chegada de um antigo amor de seu passado (vivido por Vera Holtz) vai forçar Edgar a sair da inércia. Onde ver: Globoplay

PRAÇA PARIS (2017), de Lucia Murat: Grace Passô ganhou o troféu Redentor de Melhor Atriz, no Festival do Rio, por este drama de tom sociológico, laureado ainda com o prêmio de Melhor Direção. Na trama, a ascensorista Glória (Grace), irmã de um traficante, conta com uma jovem psicanalista portuguesa (Joana de Verona) para externalizar seus traumas ligados à exclusão no Rio. Mas a relação delas vai ferver sob a temperatura máximo do tráfico. Digão Ribeiro é um dos destaques do filme, no papel de um motoboy que trava uma relação de amor com Glória. Onde ver: Reserva Imovision

ENTRE IDAS E VINDAS (2016), de José Eduardo Belmonte: Um dos filmes mais graciosos de uma obra prolífica, sempre atenta aos abismos do querer, que tira Ingrid Guimarães da representação bem-humorada atual e leva a comediante para um terreno agridoce, ao lado de um ator gigante que é Fábio Assunção. Ele vive Afonso, um professor que cai na estrada com seu filho, Benito (João Assunção, rebento de Fábio), e, após um problema em seu carro, recebe a ajuda de quatro amigas em viagem: Amanda (Ingrid), Cillie (Caroline Abras), Krisse (Rosane Mulholland) e Sandra (Alice Braga). Onde ver: Star +

p.s.: Neste domingo, às 16h, rola “Os Trapalhões e o Rei do Futebol” (1986) na Tv Brasil.

p.s.2: Prestes a regressar aos cinemas no papel de um super-herói aposentado em “Samaritan” e já assegurado no terceiro tomo da franquia “Guardiões da Galáxia”, revivendo Stakar Ogord, Sylvester Stallone tem mobilizado espectadores com o trailer de “Tulsa King”, a primeira experiência como protagonista de série de sua carreira, iniciada em 1969. Estreia dia 13 de novembro na Paramount +. Taylor Sheridan, responsável pelo sucesso “Yellowstone”, é um dos criadores do projeto, que tem Terence Winter (de “A Família Soprano”) à frente do roteiro e da concepção de um universo mafioso. Stallone encarna Dwight Manfredi, o General, um gângster que passou 25 anos no xilindró e sai da cadeia com a missão de erguer uma célula da máfia em Tulsa, encarando uma realidade social diferente daquela em que se configurou como um criminoso assustador.