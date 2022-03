Sete diretoras, sete promessas de cults

RODRIGO FONSECA

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, o P de Pop listou sete projetos pilotados por algumas das cineastas de maior prestígio da atualidade, em diferentes estágios de produção, a fim de entender o que está por vir nos olhares do cinema para as potências femininas:

“BACHMANN & FRISCH”, DE MARGARETHE VON TROTTA (Alemanha): A aclamada diretora de “Hannah Arendt – Ideias Que Chocaram o Mundo” (2012) segue fiel a seu cinema biográfico e escala Vicky Krieps para interpretar a escritora e poeta austríaca Ingeborg Bachmann (1926-1973, autora de “O Tempo Adiado”. Seu lema: “A verdade é razoável para o homem”.

“NOBODY’S HEART”, DE ISABEL COIXET (Espanha): A prolífica diretora catalã conhecida por cults como “Fatal” (2008) narra a desagregação de um casal vivido por Gugu Mbatha-Raw e Edgar Ramírez, com base em conto de William Boyd.

“KARNAVAL”, DE SABRINA FIDALGO (BRASIL): Esse é o nome do projeto que a aclamada diretora de “Alfazema” (2019) está realizando com a Gullane (a mesma de “Que Horas Ela Volta?” e “O Traidor”). Vai fechar a ponta da “Trilogia do Carnaval”, que começa com o média-metragem “Rainha” (2016). É um processo estético investigativo de criação de narrativas que tem a manifestação do Carnaval e o samba como pano de fundo, como personagens e/ou como fio condutor.

“PARALLEL WORLD”, DE NAOMI KAWASE (JAPÃO): Idealizada como um curta-metragem, essa trama da diretora de “Mães de Verdade” (2020) aposta no mel ao acompanhar a visitar de um rapaz a um observatório onde ele esteve, quando era estudante, há 15 anos. No local, o sujeito encontra um bilhete que foi deixado pra ele, à época, pela coleguinha de escola por quem era apaixonado, mas nunca teve coragem de se declarar. É hora de correr atrás do atraso.

“PASHMINA”, DE GURINDER CHADHA (Reino Unido): Nascida no Quênia, a cineasta inglesa de origem indiana aposta na linguagem de animação para narrar o périplo de uma adolescente pra descobrir sua ancestralidade a partir de um cachecol.

“MUSIK”, DE ANGELA SCHANELEC (Alemanha): Três anos depois de conquistar o prêmio de melhor direção no Festival de Berlim por “Eu Estava Em Casa, Mas…” (2019), a realizadora alemã pode surpreender Cannes com um drama regado a Complexo de Édipo. Na trama, um rapaz germânico criado por uma família adotiva na Grécia mata um sujeito sem saber que este é seu pai biológico. Na prisão, ele viverá uma história de amor com uma agente penitenciária mais velha, sem saber que esta é sua mãe verdadeira.

“CHOCOBAR”, DE LUCRECIA MARTEL (Argentina): Cinco anos depois do aclamado “Zama”, a diretora argentina aposta nas narrativas documentais, explorando os bastidores políticos da morte do militante indígena Javier Chocobar por latifundiários.

Falando na efeméride que enaltece a luta pela equidade de gêneros, “Lingui – Sacred Bounds”, um estudo sobre maternidade egresso do Chade, vai ganhar uma sessão presencial na terça à noite no Rio de Janeiro, no Estação Net Rio, às 20h, seguido de um debate ligado ao Dia Internacional da Mulher, com foco na representação das potências femininas africanas. Participam do bate-papo carioca: Juliana Reis, coordenadora do projeto Milhas pela Vidas das Mulheres; a médica Ana Teresa Derraik; a advogada Thais Pinhata; e a jornalista Meg Weeks.

p.s.: A editora Graphite, do Rio de Janeiro, está lançando “Os Guardiões de Maser – Livro 1: A Segunda Lua”, do italiano Massimiliano Frezzato. Sua trama se ambienta em Kolonie, um mundo esquecido, que se transformou em um deserto povoado por alguns poucos humanos cuja memória foi tirada por anos de guerra e ignorância. Neste planeta hostil, um homem está procurando a Torre, sua única chance de trazer vida de volta àquele mundo. Mas os obstáculos são muitos, e o tempo está se esgotando. No gibi, Frezzato desafia as leias da gravidade numa narrativa retrofuturista, na qual a fantasia e a ciência convivem página após página, num colorido esplendoroso, capaz de evocar do “Nausicaä do Vale do Vento”, de Miyazaki, ao sumido “Willow – Na Terra da Magia”, de Ron Howard. É ação, beleza e surpresa em quadrinhos que reinventam as leis da Física.