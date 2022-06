Seleção francesa de ouro no Varilux 2022

Rodrigo Fonseca

Neste momento em que Veneza anuncia uma homenagem à diva Catherine Deneuve paralela à disputa pelo Leão de Ouro, que vai de 31 de agosto a 10 de setembro, o mais importante festival de cinema francês das Américas, o Varilux, anuncia sua programação completa, a ser exibida em dezenas de cidades brasileiras, de 21 de junho e 6 de julho. Um de seus chamarizes tem conexão direta com o Lido: o ganhador do principal troféu veneziano de 2021, o feroz drama “O Acontecimento” (“L’Evénement”), de Audrey Diwan, sobre a ilegalidade do aborto, nos anos 1960. Queridinho do Varilux, François Ozon bate ponto uma vez mais, agora com o filmaço que abriu a Berlinale, em fevereiro: “Peter von Kant”.

Grife de excelência curatorial e de mobilização popular, o Festival do Cinema Francês chega a sua 13ª edição, com sensações pop, tipo a dramédia “Esperando Bojangles” (“En attendant Bojangles”). Esse êxito comercial de Régis Roinsard foi visto por meio milhão de pagantes em terras francesas, à força do carisma de seu elenco, composto por Romain Duris, Virginie Efira, Grégory Gadebois. Tem ainda o suspense “Golias”, que vendeu cerca de 680 mil espectadores em sua pátria natal, apoiado no êxito de suas estrelas: Gilles Lellouche, Pierre Niney e Emmanuelle Bercot. Ao longo de sua história, o Varilux já trouxe nomes de peso ao país, como o diretor Benoît Jacquot, a atriz e diretora Agnès Jaoui e o ator Jérémie Renier. Em 2019, vieram aqui a diretora Lisa Azuelos, o ator Swann Arlaud, o diretor Pierre Scholler e outras celebridades. No ano passado, Benjamin Voisin, ganhador do César de ator revelação por “Ilusões Perdidas”, fez uma visita ao Rio. Este ano, a maratona francófona vai abrir suas telas para a produção francesa de séries. Ao todo, serão apresentadas seis produções nesse formato.

Filmes em exibição:

“Contratempos”, de Éric Gravel – Distribuidora: Bonfilm;

“Entre Rosas”, de Pierre Pinaud – Distribuidora: Califórnia Filmes;

“Esperando Bojangles”, de Régis Roinsard – Distribuidora: Califórnia Filmes;

“Golias”, de Frédéric Tellier – Distribuidora: Bonfilm;

“King, Meu Melhor Amigo”, de David Moreau – Distribuidora: Bonfilm;

“Kompromat”, de Jérôme Salle. Distribuidora – Mares Filmes.

“O Acontecimento”, de Audrey Diwan – Distribuidora: Zeta Filmes;

“O Destino de Haffman”, de Fred Cavayé – Distribuidora: Synapse;

“O Mundo de Ontem”, de Diastème – Distribuidora: Bonfilm;

“O Próximo Passo”, de Cédric Klapisch. – Distribuidora: Bonfilm;

“O Segredo de Madeleine Collins”, de Antoine Barraud – Distribuidora: Synapse;

“Os Jovens Amantes”, de Carine Tardieu – Distribuidora: Elite Filmes;

“Peter Von Kant”, de François Ozon – Distribuidora: Bonfilm;

“Querida Léa”, de Jérôme Bonnel – Distribuidora: Elite Filmes;

“Sentinela do Sul”, de Mathieu Gérault – Distribuidora: Bonfilm;

“Um Herói”, de Ashgar Farhadi – Distribuidora: Califórnia Filmes;

“Um Pequeno Grande Plano”, de Louis Garrel – Distribuidora: Synapse;

HOMENAGEM AOS 400 ANOS DE MOLIÈRE:

“As Aventuras de Molière”, de Laurent Tirard e Ariane Mnouchkine

CLÁSSICO DO CINEMA FRANCÊS:

“Papai Noel é um Picareta”, de Jean-Marie Poiré;

SÉRIES FRANCESAS:

“As Sentinelas”, de Jean-Philippe Amar;

“Cheyenne & Lola”, de Eshref Reybrouck;

“A Corda”, de Dominique Rocher;

“O Que Pauline Não Diz”, de Rodolphe Tissot;

“Ópera”, de Cécile Ducrocq e Benjamin Adam;

“Síndrome E”, de Mathieu Missoffe;

“Jogos de Poder”, de Jean-Xavier de Lestrade e Antoine Lacomblez.