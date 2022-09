Sebastián Lelio, uma grife autoral

RODRIGO FONSECA

Catapultado para o estrelato internacional após o sucesso (e o Oscar) de “Uma Mulher Fantástica” (2017), o chileno Sebastián Lelio dispara como favorito na disputa pela Concha de Ouro de 2022, apesar de toda a torcida em torno do artesão sul-coreano Hong Sangsoo (e seu belo “Walk Up”), com “The Wonder”. É o segundo longa do cineasta sul-americano em língua inglesa, rodado na esteira da boa recepção a seu “Gloria Bell” (2018), com Julianne Moore. Agora é Florence Pugh que brota, magnânima, como sua protagonista, num thriller psicológico de época (no caso, o século XIX), com a grife Netflix. Segundo a plataforma, sua estreia ficou para o dia 16 de novembro. E já há quem fale em indicações para o Oscar 2023, até pra fina direção de Lelio, ao dar um novo tônus para as cartilhas do suspense.

Sua trama é um tipo de “Édipo Rei” que se passa na Irlanda dos anos 1800 em conexão com a força política dos ingleses sobre o país. Florence dá voz, som e fúria ao arquétipo do estrangeiro que chega do nada para salvar uma população assombrada: no caso, a enfermeira britânica Lib. E o faz de uma forma autoral que celebra o pleito atual por empoderamento feminino, sempre visto na obra de Lelio.

Numa conexão com a tragédia grega, a Tebas do diretor é a paisagem rural irlandesa de 1859, decalcada do romance “O Milagre” (em Portugal “O Prodígio”), de Emma Donoghue. A adaptação, roteirizada por Alice Birch e pelo próprio cineasta, galvaniza a natureza detetivesca nas entrelinhas da prosa de Emma, que vai a uma geografia acossada pela religião. Sob as sombras de uma leitura equivocada da Bíblia católica, substituindo a noção de perdão pela intolerância, aquela região se esforça para saber (e entender) o que se passa com Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy), adolescente que se recusa a comer, sem apetite algum, e, apesar disso, sobrevive há meses, aparentemente sem graves consequências físicas, sem sequer perder peso. Sua greve de fome pode ser um gesto miraculoso do Altíssimo, como creem os habitantes do vilarejo onde ela mora. Eis que as autoridades clericais e um alcaide encomendam da Inglaterra a vinda de uma profissional da Saúde, com pleno conhecimento de enfermagem, para cuidar da garota – e investigar seu caso. Eis que chega Lib, uma mulher cética, abalada em sua relação com o Senhor pela morte precoce de seu bebê e o abandono de seu marido, a quem considera morto, assumindo um estado de viuvez. Dali vai nascer uma jornada heroica, sobre a qual Lelio falou com o Estadão, em meio à coletiva de imprensa do longa.



O quanto o parntesco arquetípico do filme com “Édipo Rei” já estava no livro?

Sebastián Lelio: Não havia pensado nessa conexão com os gregos, mas ela procede, sim. Mas eu tive a sorte de ter recebido dos produtores um livro que me oferecia um universo próprio, todo delineado. A questão que encontrei nele foi a luta de Lib para se salvar de se perder.

Existe uma recorrente centelha de solidão nas suas personagens. Qual é a solidão de Lib?

Sebastián Lelio: Não é uma marca pensada, que eu venha a buscar conscientemente. Mas sinto que ela se processe na luta das mulheres que filmo pela liberdade individual. Falo sempre de corpos femininos em disputas com forças sociais.

Qual é o traço racional da cruzada de Lib?

Sebastián Lelio: A cruzada dela, diante de um possível milagre, faz com que eu discuta uma margem de elasticidade na Fé e na Ciência.

San Sebastián encerra seu festival de número 70 neste sábado, com a entrega da Concha de Ouro e a projeção do noir “Marlowe”, de Neil Jordan, com Liam Neeson. Entre os concorrentes com mais chances de prêmios em Donostia (o nome da cidade na língua local, o euskera, ou euskara), além de “The Wonder” e de Hong Sangsoo, destaca-se o português “Great Yarmouth – Provisional Figures”, de Marco Martins. É um estudo sobre a imigração lusa para a Inglaterra.