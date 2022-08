Safra imperdível do Festival de Locarno

Rodrigo Fonseca

Daqui até sábado, quando Locarno chega ao fim, tem ainda uma tonelada de coisa boa a ser exibida pelo festival suíço. Mas eis aqui uma leva de títulos imperdíveis revelados pelo crítico de Zurique Giona A. Nazzaro, o curador desta maratona cinéfila que adotou um leopardo como símbolo.

NOSSA SENHORA DA LOJA DO CHINÊS, de Ery Claver: Uma potente entrada de Angola na cena dos grandes festivais, construída como crônica de costumes, a partir de uma montagem nervosa. A chegada de uma estátua da Mãe de Jesus a um 1,99 de Luanda deflagra uma mudança em uma série de pessoas acossadas pelo desamparo. Animado pela visão da Padroeira, um rapazinho vai fazer uma vingança, uma mãe vai buscar fazer as pazes com seu luto e um culto nada sagrado há de surgir. É o roteiro mais inventivo de Locarno.

REGRA 34, de Julia Murat: Vitaminado por uma direção de arte detalhista, este ousado (e necessário) estudo sobre os fantasmas do sexismo e do machismo na sociedade carioca, aplicável a todo o país, explicita uma natureza sociológica no cinema de Julia Murat, diretora de “Pendular” (2017). Há já uma torcida aqui por prêmios para a atriz Sol Miranda, que arrebatou elogios com atuação fina, estruturada a partir de um farto ferramental dramático. Sol vive uma estudante de Direito que embarca em práticas sexuais BDSM (prazer com dor) e encontra na asfixia uma curiosidade que fascina e põe em xeque suas novas formas de curtir sua libido. “Se meu tesão não é suficientemente político pra você, me desculpe”, diz a protagonista, numa das navalhadas do roteiro, que oferece a Rodrigo Bolzan um monólogo devastador sobre Direito Criminal.

BOWLING SATURN, de Patricia Mazuy: Ei “O” filme da competição até aqui. Elogiada pela revista “Cahiers du Cinéma” pela força imagética de sua imersão nos códigos das narrativas policiais, Patricia Mazuy refina seu estilo, consagrado com “Paul Sanchez Está De Volta” (2018), num thriller de tons existencialistas, sobre a fraternidade. Sem medo da violência, a cineasta faz um ensaio sobre a fraternidade ao narrar o conflito entre um ambicioso oficial da polícia francesa, Guillaume (Arieh Worthalter), e seu irmão picareta, Armand (Achille Reggiani). Os problemas entre eles começam quando o pai morre e deixa como herança um clube de boliche. Guillaume crê que deixar o negócio nas mãos de Armand pode salvar o sujeito do ócio e do erro. Mas… Os enquadramentos da cineasta são enervantes.

DANS LA NATURE, de Marcel Barelli: Uma hilária animação contra a homofobia centrada na conexão afetiva entre felinos, carneiros e pássaros do mesmo sexo. É um exemplar do fino cinema animado suíço.

GIGI LA LEGGE, de Alessandro Comodin: Hilária, esta comédia à italiana, com aspecto de documentário, é narrada quase que inteiramente com a câmera centrada uma abilolado guarda rodoviário, Gigi (Pier Luigi Mecchia, brilhante), que roda estradas de um lugarejo sem qualquer sinal de confusão. Quando o corpo de uma mulher, aparentemente suicida, aparece o largo de uma linha de trem, ele vai investigar o caso, enquanto inicia uma paquera por rádio com uma colega que conhece só por voz. A montagem é do cineasta português João Nicolau, de “John Fromm”.

PIAFFE, de Ann Oren: Um clima de mistério digno do cinema de Apichatpong Weerasethakul se faz sentir nesta crônica urbana, nas raias do extra-ordinário, a tendência do momento na fantasia, na qual fatos inusitados ocorrem, sem explicação. Neste caso, tudo envolve uma relação entre irmãs. Abalada pela crise nervosa de sua mana, Eva assume um trabalho como captadora de som na filmagem de um comercial. Mas seu corpo vai entrar em mutação. E é uma mutação que faz seus sentimentos desabrocharem.

MEDUSA DELUXE, de Thomas Hardiman: Um concurso de beleza envolvendo extravagantes penteados e cortes de cabelos (supervisionados nos sets pelo bamba dos cabelereiros, Eugene Souleiman) é palco para um mistério ligado ao assassinato de um astro do visagismo. A morte dele deflagra disputas de ego, paixões e desabafos, registrados pela câmera nervosa do diretor de fotografia Robbie Ryan com planos-sequência que desafiam a lei da física.

p.s.: O Festival de Locarno soube hoje que uma nova aventura cinematográfica do ladino mascarado Diabolik, o personagem de quadrinhos mais famoso para os suíços, mesmo sendo gestado na Itália, terá uma continuação. E ela já está saindo do forno, no momento em que uma nova edição das peripécias do personagem mobiliza bancas e quiosques, com o título: “La Posta In Gioco”. Há até uma versão encadernada dos feitos do ladrão criado em 1962 pelas irmãs Giussani, Angela (1922 – 1987) e Luciana (1928 – 2001), ambas de Milão. Tudo na esteira do filme dirigido pelos irmãos Antonio e Marco Manetti, com Luca Marinelli no papel principal. A adaptação desse quadrinho – que já vendeu em torno de 150 milhões de cópias pelo mundo e é publicado aqui pela Editora 85 – saiu na Itália em dezembro, bombou em toda a Europa e, agora, ganha uma parte dois.