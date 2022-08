Rodrigo Areias produz ‘Objectos de Luz’

RODRIGO FONSECA

Repleto de títulos portugueses em suas mais variadas latitudes, o 75º Festival de Locarno abriu seu obturador afetivo para “Objectos de Luz”, um .doc de Marie Carré e Acácio de Almeida, no qual algumas das mais contundentes belezas do cinema luso dos últimos 50 anos são revistas numa radiografia sensorial. Trata-se de um documentário ensaístico sobre a dimensão de transcendência da iluminação de um set. É um delicado exercício filosófico sobre a memória do audiovisual, no qual Marie e Acácio contaram com o apoio de um dos produtores mais prolíficos da Europa na atualidade: Rodrigo Areias. Ele tem cerca de 150 títulos num currículo de duas décadas, incluindo aí o premiado “Listen”, que arrebatou múltiplas láureas em Veneza em 2020. Há um ano, ele passou pela maratona cinéfila da Suíça com “A Távola de Rocha”, de Samuel Barbosa. Agora, impulsiona a investigação memorial de Marie, que é atriz de formação, e Acácio, um dos mais ativos diretores de fotografia da Península Ibérica. Ele leva para as telas trechos de longas que iluminou de 1967 até hoje. Ex-guitarrista e aspirante a ídolo do rock, conhecido pelos acordes da banda Blue Orange Juice, Areias produz agora um longa no Brasil, chamado “Cinco da Tarde”, cuja direção é de Eduardo Nunes. E ele fala ao Estadão sobe a atual cena lusitana de produção.

Em que pé está o cinema português hoje, como indústria?

Rodrigo Areias: Vejo em Portugal, hoje, um cinema eclético mais do que nunca houve. E mais democrático, no sentido de ter mais criadores diferentes uns dos outros. Nesse sentido, acho que o cinema português consegue, por um lado, chegar a mais públicos e, por outro lado, é capaz de manter sua linha de pensamento histórico de cinema de autor mais radical. É isso o que, normalmente, viemos apresentar em Locarno. Por isso, tenho estado presente nesse festival suíço, nos últimos anos, com filmes mais autorais. E é bom perceber que existem festivais que conseguem promover um cinema com essa linha de pensamento. Em Locarno, a competição não é apenas dedicada a primeiras obras. Cabe de tudo. É uma porta onde o nosso cinema, chegará a imprensa internacional.

Sua produtora, chamada Bando à Parte, segue que princípio na escolha de um projeto, como é “Objectos de Luz”?

Rodrigo Areias: O que me interessa fazer, no cinema, é garantir a existência de uma série de filmes que dificilmente poderiam ser feitos sem a minha ajuda. Eu produzo pessoas. E crio uma circunstância para que elas se sintam bem fazendo o que querem.

Além do “Cinco da Tarde”, que outros filmes você está produzindo agora?

Rodrigo Areias: Também sou realizador. Estou terminando dois filmes como diretor. Um deles eu mesmo estou a produzir e se chama “A Pedra à Espera da Flor”. Há um produzido pelo Paulo Branco, que se chamava “The Worst Man in London”. Ainda não sei qual o título final, o provisório é esse. Neste momento, pela Bando à Parte, estamos terminando o filme novo do diretor Edgar Pêra, chamado “Não sou Nada”. É um thriller de psicopatas dentro da cabeça de Fernando Pessoa, em que Álvaro de Campos vai tentando assassinar os outros heterônomos. Filmamos esse filme inteiro num hotel.

Qual foi o seu maior sucesso de bilheteria?

Rodrigo Areias: Foi o “Listen”, que, em plena pandemia, fez 40 mil espectadores. Isso é muito para o padrão português, ainda mais para quando só podíamos fazer sessões pela manhã, por conta da covid-19. Aos fins de semana, não poderia nem ter sessões à tarde.

Em Locarno, nesta quarta, quem se junta à competição pelo Leopardo de Ouro é o concorrente brasileiro: “Regra 34”, de Julia Murat. É uma trama sobre uma futura advogada que se envolve em práticas sexuais de BDSM (bondage, com a mescla de prazer e dor).