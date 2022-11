Rio Fantastik volta regado de cults

Rodrigo Fonseca

Raras são as chances de a cinefilia carioca conferir um cult como “O Dia Em Que a Terra Se Incendiou (“The Day The Earth Caught Fire”, 1961), de Val Guest (1911-2006), numa telona grande como a do Estação NET Rio. O mesmo pode se dizer de uma projeção em sala de “A Décima Vítima” (“La Decima Vittima”, 1965), uma rara distopia da carreira do mestre do thriller cinema italiano Elio Petri (1929-1982), com Marcello Mastroianni (1924-1996) em seu elenco. Mas raro mesmo é ver dois como esses combinados com uma seleção brasileira de curtas e longas-metragens delineados nas veredas da fantasia e do assombro – e ainda por cima com grife autoral – como “A Macabra Biblioteca do Dr. Lucchetti”, de Paulo Biscaia Filho, e “Os Dragões”, de Gustavo Spolidoro. Isso tudo a gente deve ao crítico e cineasta Mario Abbade, que transformou o desejo de manter uma mostra anual de filmes fantásticos em telas cariocas numa celebração da diversidade e da potência estética dos gêneros ligados à arte do espanto. Essa mostra tem nome: Rio Fantastk. Está na 7ºedição. Nesta terça, ela sai do papel.

Começa prestando um tributo à atriz Aldine Müller, com a projeção de “Shock: Diversão diabólica” (1984), de Jair Correia. “É muito importante fazer esse resgate da porção ‘terror’ da carreira da Aldine Muller porque a imagem dela está muito ligada à estética da pornochanchada, mas ela tem uma trajetória plural. Poucas pessoas sabem que ela estrelou muitos filmes de horror nacionais, mexendo com o cinema fantástico em todas as suas vertentes”, diz Abbade, que ganhou o prêmio de Melhor Documentário no Festival de Sitges, na Espanha, em 2020, com “Ivan, O TerrirVel”. “A estética que eu quis dar para o Rio Fantastik e que venho dando ano após anos se baseia na vontade de dar oportunidade para qualquer manifestação do cinema fantástico. Aquele do baixo orçamento até o do alto orçamento. O nosso norte é procurar criatividade e originalidade. Às vezes, você pode ver com a gente um filme com ‘defeitos efeitos’, pois faltou a ele recursos para fazer uma boa edição de som ou de imagem. Mas se ele foi selecionado é pelo fato de ter uma ideia original em sua essência, por ser criativo nas soluções narrativas”.

No desenho de programação arquitetado pelo Rio Fantastik, para o Estação Net Rio, o filme de culto de Val Guest vai passar nesta sexta, às 20h, antes de “Os Dragões”, de Spolidoro (agendado às 18h) e o clássico de Petri passa no domingo, também 20h. O supracitado (e brilhante) “A Macabra Biblioteca do Dr. Lucchetti” passa na quinta, 18h, em dobradinha com o curta “Sozinha com Sua Alma”, de João Batista Melo. “No Brasil, o cinema de terror sempre produz grandes novas vozes na direção que investem no gênero. É um filão que se renova sempre”, diz Abbade, que trouxe um bamba da fantasia, o escritor Carlos Primati, para fazer o desenho curatorial do evento. “Cineastas que estão chegando pegam as influências de diretores de gerações anteriores, como John Carpenter, e dão ao universo do horror sua assinatura própria. São pessoas que bebem de fontes, mas possuem suas estéticas próprias”.

Este ano o júri oficial é composto pelo diretor e produtor Cavi Borges, a escritora e roteirista Cecília Gianetti e a quadrinista, artista plástica e a roteirista Renata Richard. O júri da ACRRJ conta com os jornalistas e críticos de cinema Graça Paes, Leonardo Luiz Ferreira e Ricardo Cota. No encerramento do festival, no dia 5, a partir das 17h20, será exibido um marco do cinema sci-fi: “A Hora Final” (“On The Beach”, 1959), de Stanley Kramer (1913-2001), com Ava Gardner (1922-1990), Gregory Peck (1916-2003) e Fred Astaire (1899-1987) às voltas com uma tragédia atômica. A produção concorreu aos Oscars de Melhor Montagem e Melhor Trilha Sonora.